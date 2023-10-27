Исследование: предстоящее повышение НСО заставит людей экономить и покупать товары заранее

Выше среднего повышение налога повлияет на покупательское поведение людей других национальностей и людей с доходами ниже среднего. Большая часть тех, кто экономит, приходится на самую молодую возрастную группу, т.е. 15-24 лет, а вторая по величине группа – это самая старшая возрастная группа, т.е. 75-84-летние. Среди тех, для кого повышение налога не повлияет на покупательское поведение, в среднем больше мужчин (36%) и 50-74-летних (39%). По региональному распределению среди них меньше среднего жителей Ида- и Ляэне-Вирумаа. Согласно опросу, последние более чувствительны к повышению налога, и среди них больше среднего (24%) тех, кто планирует купить товары заранее.

Если посмотреть на партийные предпочтения, то наибольшее количество тех, кто говорит, что повышение налога не повлияет на их покупательское поведение, находится среди избирателей Партии реформ (64%) и Eesti 200 (54%). Однако меньше всего их среди избирателей EKRE (21%) и Центристской партии (22%). Почти каждый второй избиратель Центристской партии и EKRE в настоящее время планирует больше откладывать, чтобы справиться с повышением налога в следующем году, а каждый четвёртый из их избирателей также планирует заранее купить товары до конца года.

Kantar Emor проводил исследование в период с 12 по 18 октября. В онлайн-опросе приняли участие 1143 жителя Эстонии в возрасте от 15 до 84 лет.

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