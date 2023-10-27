27.10.2023, 10:56
Убийца Ирины из Ласнамяэ постоянно употреблял мухоморы(26)
ФОТО: | Delfi Meedia
Обвиняемый в убийстве Дмитрий Воронин, по словам его спутницы жизни, мог запросто разговориться с совершенно незнакомым человеком на улице.
В январе этого года Дмитрий Воронин убил в столичном районе Ласнамяэ владелицу цветочного магазина. Воронин навязчиво преследовал женщину, приходил в магазин, за две недели до кровавых событий Ирина просила Воронина перестать ей досаждать. 27 декабря, например, она сказала ему: „Мужчина, уходите, я вас не знаю“.