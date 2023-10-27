Убийца Ирины из Ласнамяэ постоянно употреблял мухоморы

В январе этого года Дмитрий Воронин убил в столичном районе Ласнамяэ владелицу цветочного магазина. Воронин навязчиво преследовал женщину, приходил в магазин, за две недели до кровавых событий Ирина просила Воронина перестать ей досаждать . 27 декабря, например, она сказала ему: „Мужчина, уходите, я вас не знаю“.

14 января Воронин купил веревку и перчатки, а на следующий день приобрел нож с 20-сантиметровым лезвием и отправился в цветочный магазин. В тот день магазин был закрыт, и Воронин вернулся вечером следующего дня. Увидев, что Ирина села в автомобиль, Воронин открыв дверь, сел на пассажирское сиденье и попросил его подвезти. Он попросил Ирину свернуть на расположенный неподалеку пустырь. Именно на этом пустыре было обнаружено тело Ирины.