ЧП и криминал
27.10.2023, 10:56

Убийца Ирины из Ласнамяэ постоянно употреблял мухоморы

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Дмитрий Воронин. 22.09.2023.
Дмитрий Воронин. 22.09.2023.
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Обвиняемый в убийстве Дмитрий Воронин, по словам его спутницы жизни, мог запросто разговориться с совершенно незнакомым человеком на улице.

В январе этого года Дмитрий Воронин убил в столичном районе Ласнамяэ владелицу цветочного магазина. Воронин навязчиво преследовал женщину, приходил в магазин, за две недели до кровавых событий Ирина просила Воронина перестать ей досаждать. 27 декабря, например, она сказала ему: „Мужчина, уходите, я вас не знаю“.

14 января Воронин купил веревку и перчатки, а на следующий день приобрел нож с 20-сантиметровым лезвием и отправился в цветочный магазин. В тот день магазин был закрыт, и Воронин вернулся вечером следующего дня. Увидев, что Ирина села в автомобиль, Воронин открыв дверь, сел на пассажирское сиденье и попросил его подвезти. Он попросил Ирину свернуть на расположенный неподалеку пустырь. Именно на этом пустыре было обнаружено тело Ирины.

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