Цепная авария на Ярвевана: столкнулись пять автомобилей, пострадала пожилая женщина(1)
Вчера, 26 октября, в Эстонии произошло шесть крупных дорожно-транспортных происшествий.
Вчера в 10.00 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на перекрестке улиц Кунгла и Калеви в Таллинне. 25-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A4 Avant сбил 9-летнего мальчика, выехавшего на проезжую часть на самокате из-за припаркованных автомобилей. Мальчика доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
В 12.39 произошло ДТП в районе пересечения бульвара Эстония с улицей Г. Отса в Таллинне. Троллейбус, которым управляла 61-летняя женщина, резко затормозил на красный свет светофора, и в салоне упала 81-летняя женщина. Пассажирку доставили в больницу.
Несколько минут спустя, в 13.07 произошло дорожное происшествие около дома по улице Паэкааре, 22 в Таллинне. Автобус, за рулем которого находился 61-летний мужчина, был вынужден резко затормозить из-за перестраивавшегося впереди легкового автомобиля. В автобусе упала 75-летняя женщина, ее доставили в больницу.
В 17.16 произошло ДТП в Таллинне на Ярвевана теэ у дома по адресу Луйте, 45, где, по первоначальным данным, грузовик Volvo, которым управляла 61-летняя женщина, въехал в затормозивший перед ним автомобиль Renault. В результате столкновения Renault врезался в остановившийся перед ним автомобиль Škoda. Škoda в свою очередь влетела в стоявший перед ней фургон Mercedes-Benz, а тот - в стоявший перед ним автомобиль Peugeot.
Водители автомобилей были трезвы и имели водительские права соответствующей категории. В результате цепной аварии пострадала водитель автомобиля Renault - 65-летняя женщина, которую скорая помощь доставила в больницу. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
Вчера в 18.22 произошло дорожное происшествие в Пярну около дома по улице Карья, 6. 62-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Land Rover Range Rover, наехал на переходившего дорогу 37-летнего мужчину. Пешехода доставили в больницу.
В 18.35 произошло ДТП в Харьюмаа в волости Козе на 57-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. По первоначальным данным, 73-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Ford Galaxy, отклонился вправо и съехал в кювет. Водителя доставили в больницу.
От управления транспортными средствами отстранили четырех водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
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