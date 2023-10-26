Заболеваемость COVID-19 продолжает в Эстонии резко расти

По данным Департамента здоровья, на 42-й неделе ОРЗ заболели 1999 человек, из них 37% дети в возрасте до 14 лет. Средняя заболеваемость на 100 000 населения составила 149,9. Заболеваемость имеет легкую тенденцию к росту.

Интенсивность заболевания гриппом оценивается как низкая. Распространение гриппа еще не началось, регистрируются единичные случаи. Всего в этом сезоне лабораторно подтверждены два случая гриппа А и один случай гриппа B.

В течение недели было зарегистрировано 814 случаев COVID-19. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла на треть, наибольший рост зафиксирован в среде маленьких детей и пожилых людей. В госпитализации нуждались 86 человек. Свыше 90% госпитализированных — люди в возрасте старше 60 лет.

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