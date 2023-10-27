Экономика
27.10.2023, 10:16

Имейте в виду! Ценовое предложение от продавца электроэнергии может действовать лишь считанные минуты

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ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA

Выбирая новый ценовой пакет на электроснабжение нужно иметь в виду, что предложение иной раз может действовать считанные часы, а то и минуты, пишет Ärileht.

Пару дней назад на портале ERR была изложена история о том, как одно таллиннское квартирное товарищество запросило у предприятия Eesti Energia ценовое предложение, срок действия которого (к удивлению товарищества) истек через день. Обновленное предложение было уже более дорогим.

Пресс-секретарь Eesti Energia Маттиас Кайв сообщил, что срок действия предлагаемого клиентам ценового предложения зависит от периода: когда цена на электроэнергию меняется быстро, то он короче, когда цена стабильнее, то срок действия предложения более длительный. „Уже примерно год реальностью является ценовое предложение, действующее 24 часа“, - сказал он.

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