27.10.2023, 10:16
Имейте в виду! Ценовое предложение от продавца электроэнергии может действовать лишь считанные минуты(3)
ФОТО: ARGO INGVER | DELFI MEEDIA
Выбирая новый ценовой пакет на электроснабжение нужно иметь в виду, что предложение иной раз может действовать считанные часы, а то и минуты, пишет Ärileht.
Пару дней назад на портале ERR была изложена история о том, как одно таллиннское квартирное товарищество запросило у предприятия Eesti Energia ценовое предложение, срок действия которого (к удивлению товарищества) истек через день. Обновленное предложение было уже более дорогим.