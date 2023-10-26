Новости Эстонии
26.10.2023, 18:27

Два депутата Рийгикогу избежали возбуждения уголовного дела

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Слева - Хенн Пыллуаас, справа - Андрус Сеэме
Слева - Хенн Пыллуаас, справа - Андрус Сеэме
ФОТО: KOLLAAŽ | DELFI MEEDIA

Прокуратура, которая возбудила уголовное дело для проверки обстоятельств использования топливных карт члена Рийгикогу Калле Грюнталя, не намерена аналогичным образом расследовать случаи с депутатами парламента Хенном Пыллуаасом (EKRE) и Андрусом Сеэме (Партия реформ).

Грюнталю также пока не предъявлено подозрение, передает rus.err.

Первичные обработанные данные не дают оснований для возбуждения уголовного дела, сообщил ERR госпрокурор Алан Рюйтель.

По словам Рюйтеля, согласно опубликованной в СМИ информации, речь идет о единичных нерегулярных заправках, при этом имеющиеся данные не дают оснований полагать, что компенсациями на расходы умышленно злоупотребляли.

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