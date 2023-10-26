Два депутата Рийгикогу избежали возбуждения уголовного дела

Грюнталю также пока не предъявлено подозрение, передает rus.err.

Первичные обработанные данные не дают оснований для возбуждения уголовного дела, сообщил ERR госпрокурор Алан Рюйтель.

По словам Рюйтеля, согласно опубликованной в СМИ информации, речь идет о единичных нерегулярных заправках, при этом имеющиеся данные не дают оснований полагать, что компенсациями на расходы умышленно злоупотребляли.

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