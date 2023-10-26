ФОТО И ВИДЕО | Учитель на митинге: "За свою работу я бы хотела получать 2500 евро"

Учителям предлагается всего 1,7% прибавки к зарплате. Зарплаты сотрудникам внутренней безопасности были и вовсе заморожены. Если добавить к этому высокую инфляцию, то понятно, что многие работники глубоко разочарованы в отношении правительства. И многие серьезно думают об уходе из профессии.

2500 евро – во столько, например, оценивает свою работу учитель эстонского и английского языков в таллиннской гимназии Ляэнемере Оксана Улясова. Она сетует, что сейчас приходится набирать лишние часы, и работать при этом практически 24/7.

Поддержать учителей пришли многие объединения. Среди них, например, представители спасательных служб. Главное доверенное лицо Эстонского профсоюза работников спасательных служб Калле Кооп сообщил RusDelfi, что поддержка образования просто неизбежна. "Мы пришли поддержать учителей, потому что образование нужно всем. Так же, как каждому человеку необходимо чувство безопасности. Учителям, как и спасателям, недвусмысленно обещали повысить зарплату, но правительство не выполнило своего обещания, и это несправедливо“.

Солидарен с Коопом и председатель профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров: “Довести учителей до забастовки – это неправильно со стороны правительства. Учителя правильно делают, что отстаивают свои права“.

Что будет с эстонским образованием? Что будет с безопасностью? Что вообще будет с Эстонией? Вот главные вопросы, которые звучали от многочисленных спикеров, собравшихся на пикете в поддержку требований учителей о зарплате.

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