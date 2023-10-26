26.10.2023, 16:14
ЕЦБ впервые за год не повысил процентные ставки
ФОТО: | IMAGO/HEN-FOTO/Scanpix
Европейский центральный банк (ЕЦБ) на состоявшемся в четверг заседании принял решение впервые с июля 2022 года оставить процентные ставки без изменений, пишет RusDelfi.lv.
На заседании Совета управляющих ЕЦБ в Афинах было принято решение оставить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам „овернайт“ - на уровне 4%, а ставку по кредитам „овернайт“ - на уровне 4,75%.
До этого процентные ставки повышались десять заседаний подряд.
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