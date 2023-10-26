Экономика
26.10.2023, 16:14

ЕЦБ впервые за год не повысил процентные ставки

 
EKP jättis vastavalt ootustele täna intressimäära paigale.
EKP jättis vastavalt ootustele täna intressimäära paigale.
ФОТО: IMAGO/Peter Henrich / HEN-FOTO | IMAGO/HEN-FOTO/Scanpix

Европейский центральный банк (ЕЦБ) на состоявшемся в четверг заседании принял решение впервые с июля 2022 года оставить процентные ставки без изменений, пишет RusDelfi.lv.

На заседании Совета управляющих ЕЦБ в Афинах было принято решение оставить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам „овернайт“ - на уровне 4%, а ставку по кредитам „овернайт“ - на уровне 4,75%.

До этого процентные ставки повышались десять заседаний подряд.

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