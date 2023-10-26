26.10.2023, 15:30
Формально супруг Каи Каллас по-прежнему является членом совета скандальной компании Stark Logistics(32)
ФОТО: DELFI MEEDIA
Согласно данным Коммерческого регистра, супруг Каи Каллас Арво Халлик по-прежнему входит в совет предприятия Stark Logistics. Исполнительный директор компании Кристьян Крааг поясняет, что изменение в составе совета должно вступить в силу в течение недели. Он также рассказал, как идет сотрудничество с фирмой Metaprint.
23 августа широкой общественности стало известно, что компания Stark Logistics и после начала войны в Украине продолжила деятельность на российском направлении. Фирме Арво Халлика Novaria Consult принадлежит 24,8% акций компании Stark Logistics. Клиентом последней в свою очередь является предприятие Metaprint, которое работает и в России. Stark Logistics помогал предприятию логистикой и перевозками.