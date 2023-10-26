Формально супруг Каи Каллас по-прежнему является членом совета скандальной компании Stark Logistics

23 августа широкой общественности стало известно, что компания Stark Logistics и после начала войны в Украине продолжила деятельность на российском направлении. Фирме Арво Халлика Novaria Consult принадлежит 24,8% акций компании Stark Logistics. Клиентом последней в свою очередь является предприятие Metaprint, которое работает и в России. Stark Logistics помогал предприятию логистикой и перевозками.

После вспыхнувшего скандала Халлик сообщил прессе, что 25 августа договорился с другими акционерами Stark Logistics, что незамедлительно продает все свои акции Stark Logistics, выходит из совета этого предприятия, прекращает работать его финансовым руководителем и отказывается вообще от любой роли в этой компании.