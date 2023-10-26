ФОТО | Перед Рийгикогу прошла акция в поддержку повышения зарплат учителей

В акции участвовали представители Профсоюза работников спасательных служб, Союза врачей Эстонии, Эстонского союза работников здравоохранения, Союза железнодорожников Эстонии, Объединения руководителей школ Эстонии, Союза ученических представительств Эстонии, Эстонского союза родителей и др.

Выступающие отмечали, что поддержку учителям выразили многие объединения предпринимателей, профсоюзы и другие профессиональные объединения, например, Торгово-промышленная палата и Центральный союз работодателей.

В ходе проведенного в сентябре социологической фирмой Norstat опроса 92% жителей Эстонии поддержали тезис о том, чтобы зарплата учителей была по меньшей мере на уровне средней зарплаты работников с высшим образованием.

„Нехватка учителей, их перегрузка и страдающее от этого качество образования подрывает все сферы жизни“, - подчеркивали демонстранты.

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