26.10.2023, 15:10
Прокуратура выдвинула обвинение мужчине, оказывавшему услуги по ассистированному суициду
ФОТО: Foto: Tiit Blaat
Лыунаская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Пауля Таммерта с обвинением в оказании незаконных услуг в сфере здравоохранения.
Таммерта обвиняют в том, что он создал устройство, позволяющее человеку лишать себя жизни. Согласно обвинительному заключению, он по своему усмотрению не менее трех раз сдавал устройство в аренду людям, двое из которых в результате использования этого прибора умерли, а третий остался жив только потому, что в нем закончился газ.