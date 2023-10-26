ЧП и криминал
26.10.2023, 15:10

Прокуратура выдвинула обвинение мужчине, оказывавшему услуги по ассистированному суициду

 
Пауль Таммерт
Пауль Таммерт
ФОТО: Foto: Tiit Blaat

Лыунаская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении Пауля Таммерта с обвинением в оказании незаконных услуг в сфере здравоохранения.

Таммерта обвиняют в том, что он создал устройство, позволяющее человеку лишать себя жизни. Согласно обвинительному заключению, он по своему усмотрению не менее трех раз сдавал устройство в аренду людям, двое из которых в результате использования этого прибора умерли, а третий остался жив только потому, что в нем закончился газ.

По словам главного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, Таммерт предлагал провести оценку состояния здоровья людей, а затем давал им возможность использовать смертоносный газ - то есть осуществлял медицинскую услугу, на которую у него не было лицензии.

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