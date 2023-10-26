Прокуратура выдвинула обвинение мужчине, оказывавшему услуги по ассистированному суициду

Таммерта обвиняют в том, что он создал устройство, позволяющее человеку лишать себя жизни. Согласно обвинительному заключению, он по своему усмотрению не менее трех раз сдавал устройство в аренду людям, двое из которых в результате использования этого прибора умерли, а третий остался жив только потому, что в нем закончился газ.