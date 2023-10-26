Министерство обороны выплатило местным самоуправлениям 1,35 млн евро за причинение неудобств

„Это самая крупная выплата за всю историю, с ее помощью мы хотим смягчить воздействие полигонов на жилую среду“, – сказал министр обороны Ханно Певкур, по словам которого, эти деньги, конечно, не могут покрыть все последствия использования полигонов, но это важная помощь местным властям для осуществления необходимых инвестиций в жизнь населенных пунктов.

Большее внимание будет уделяться количеству людей, проживающих на территории, которую затрагивают полигоны, и масштабам воздействия. Цель поддержки – помочь местным властям осуществить необходимые инвестиции и улучшить условия жизни местного населения. „Местные власти знают, на что больше всего нужны деньги – будь то строительство удобного транспортного маршрута, модернизация системы отопления в здании школы или что-то еще“, – сказал Певкур.

Кому выплатили?

С 2019 года девять местных органов власти получили поддержку в рамках соглашения о добрых намерениях. Новые компенсационные меры для местных властей были утверждены правительством в прошлый четверг. Размер компенсации за причинение неудобств был увеличен до 1,35 млн евро, а число получающих ее местных властей расширено с девяти до 16.

Плата за нарушение порядка была выплачена 16 местным органам власти: волость Алутагузе, волость Ания, волость Антсла, волость Кадрина, волость Кийли, волость Куусалу, волость Ляэне-Харью, город Нарва-Йыэсуу, город Пярну, волость Рыуге, волость Саарде, волость Саку, волость Тапа, волость Тойла, город Выру и волость Выру.

Кроме того, в пятницу четыре муниципалитета, связанные с полигоном Нурсипалу, получат единовременную дополнительную выплату.

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