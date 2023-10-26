Каллас рассказала, почему Зеленский после начала войны ни разу не приезжал в Эстонию

Об этом глава правительства заявила накануне во время инфочаса в Рийгикогу, отвечая на вопрос оппозиционного депутата Танеля Кийка из фракции Центристской партии: „Президент Зеленский должен, прежде всего, посещать те места, где необходимо убедить народ поддерживать Украину. В Эстонии нет необходимости этого делать, потому что поддержка эстонского народа Украины очень и очень сильна. Мы также приняли беженцев из Украины в количестве, которое превышает 3% от нашего собственного населения“.

По ее словам, по этой причине энергия президента Зеленского должна быть направлена в первую очередь на те страны, получение поддержки которых требует усилий: „Но я верю, что когда эта война закончится, президент Украины приедет поблагодарить эстонский народ“.

Она считает, что сейчас главная забота Зеленского заключается в том, чтобы война закончилась.

Кая Каллас добавила, что она общалась со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем относительно его возможного визита в Эстонию: „На данный момент это действительно затруднительно. Но премьер-министр подтвердил, что он хочет приехать в любом случае. Мы сейчас ищем время, потому что осенью у меня самой исключительно много международного общения Я довольно часто отсутствую в Эстонии этой осенью, и поэтому трудно найти подходящее время“.

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