Спасет ли Rail Baltic дорожных строителей? Работников уже сокращают, технику продают(15)
Государство не нашло дополнительных денег на строительство автомобильных дорог. У тех, кто занят строительством инфраструктуры, есть шанс освоить средства, направляемые на строительство железной дороги Rail Baltic. Однако дорожным строителям это не поможет, около трети работников уже пришлось сократить, строительную технику распродают, пишет Delfi Ärileht.
После начала войны в Украине и повышения стоимости работ государство поставило крест на связанных с дорожным строительством планах и уменьшило суммы будущих инвестиций. Как подчеркивают строители инфраструктуры, если выделяемые на дорожное строительство средства не будут увеличены хотя бы до 250 миллионов евро, сектор дорожного строительства в Эстонии угаснет, состояние дорог резко ухудшится.