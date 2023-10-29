Спасет ли Rail Baltic дорожных строителей? Работников уже сокращают, технику продают

После начала войны в Украине и повышения стоимости работ государство поставило крест на связанных с дорожным строительством планах и уменьшило суммы будущих инвестиций. Как подчеркивают строители инфраструктуры, если выделяемые на дорожное строительство средства не будут увеличены хотя бы до 250 миллионов евро, сектор дорожного строительства в Эстонии угаснет, состояние дорог резко ухудшится.

Предпринятые строителями дорожной инфраструктуры усилия не принесли результата. Правительство предложило увеличить суммы на содержание дорог всего примерно на 76 миллионов евро. Да и эти деньги большей частью начнут поступать с 2025 года. С этого времени направляемая в дороги сумма составит 170 миллионов евро вместе с зарубежным финансированием, получаемым для строительства пересечений с трассой Rail Baltic. Однако в следующем году сложится крайне непростая ситуация, так как на дорожное строительство предусмотрено всего 153 миллиона евро — на 25% меньше, чем в предыдущие годы. Эта сумма далеко от той, которую хотели бы видеть строители инфраструктуры.