Экономика
29.10.2023, 16:00

Спасет ли Rail Baltic дорожных строителей? Работников уже сокращают, технику продают

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С крупными объектами дорожного строительства покончено. Людей отправили искать работу, технику выставили на продажу.
С крупными объектами дорожного строительства покончено. Людей отправили искать работу, технику выставили на продажу.
ФОТО: Madis Veltman | Delfi Meedia

Государство не нашло дополнительных денег на строительство автомобильных дорог. У тех, кто занят строительством инфраструктуры, есть шанс освоить средства, направляемые на строительство железной дороги Rail Baltic. Однако дорожным строителям это не поможет, около трети работников уже пришлось сократить, строительную технику распродают, пишет Delfi Ärileht.

После начала войны в Украине и повышения стоимости работ государство поставило крест на связанных с дорожным строительством планах и уменьшило суммы будущих инвестиций. Как подчеркивают строители инфраструктуры, если выделяемые на дорожное строительство средства не будут увеличены хотя бы до 250 миллионов евро, сектор дорожного строительства в Эстонии угаснет, состояние дорог резко ухудшится.

Предпринятые строителями дорожной инфраструктуры усилия не принесли результата. Правительство предложило увеличить суммы на содержание дорог всего примерно на 76 миллионов евро. Да и эти деньги большей частью начнут поступать с 2025 года. С этого времени направляемая в дороги сумма составит 170 миллионов евро вместе с зарубежным финансированием, получаемым для строительства пересечений с трассой Rail Baltic. Однако в следующем году сложится крайне непростая ситуация, так как на дорожное строительство предусмотрено всего 153 миллиона евро — на 25% меньше, чем в предыдущие годы. Эта сумма далеко от той, которую хотели бы видеть строители инфраструктуры.

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