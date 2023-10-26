Правительство рассказало о новых решениях: В следующем году фонд оплаты труда учителей увеличится на 4,3%(9)
В 12 часов в Доме Стенбока состоится пресс-конференция правительства, в которой участвуют министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр финансов Март Вырклаэв и министр регионального развития Мадис Каллас. Смотрите прямую трансляцию с синхронным переводом на русский язык!
Первым взял слово министр иностранных дел Маргус Цакхна. „Важно, чтобы многолетняя поддержка Украины продолжилась. Что касается террористических атак на Израиль, то Израиль не должен получать все внимание, однако мы должны уметь одновременно справляться с различными кризисами. Я получил заверения в том, что США будут продолжать поддерживать Украину, как они это делали до сих пор“, - высказался он.
Цакхна рассказал о своем визите в США, в штат Арканзас, откуда в Эстонию поставляют ракеты HIMARS. На встречах в США и Канаде также обсуждался вопрос о том, что делать с замороженными российскими активами, чтобы их можно было использовать во время войны. Эстония настаивает на том, чтобы Путина и его приближенных можно было судить специальным трибуналом за военные преступления.
Далее министр внешних дел перешел к обсуждению сегодняшнего заседания и принятых решений. „Мы также обсуждаем12-й пакет санкций против России, который, в частности, предусматривает запрет на участие российских спортсменов в соревнования“, - сообщил он.
Одним из наиболее важных вопросов в настоящее время является повреждение и расследование эстонско-финского газопровода и кабеля связи. В начале этой недели Финляндия сообщила, что из моря был вытащен якорь, который мог стать причиной обоих повреждений. Основное внимание в расследовании уделяется китайскому судну NewNew Polar Bear, плавающему под гонконгским флагом.
Что касается подводной инфраструктуры, министр отметил, что Эстония и Финляндия совместно проинформировали общественность. Продолжается расследование того, как и насколько якорь связан с повреждением газопровода и кабеля связи. НАТО приняла решение усилить свое присутствие в Балтийском море.
По словам Цакхны, в настоящее время в дополнительной помощи для проведения расследования страны не нуждаются, но НАТО готова предоставить ее в случае необходимости. „Мы поддерживаем контакт с Китаем, поскольку его судно NewNew Polar Bear исследуется на предмет повреждений. Важно выяснить, что произошло на самом деле и почему это произошло - был ли это несчастный случай или преднамеренное повреждение“, - сообщил министр.
Самое главное, по его словам, это то, что ситуация с безопасностью Эстонии остается такой же. Уровень опасности никоим образом не поднялся.
„Что касается конфликта Газы и Израиля, Израиль имеет право на самооборону, - озвучил позицию правительства министр. - Мы обсуждали и на эстонском, и на европейском уровне, как помочь тем гражданским лицам, которые оказались там в ловушке. В настоящий момент ситуация еще не переросла в региональную войну, но то, что там происходит, ужасно“.
Сегодня также состоится акция в поддержку повышения заработной платы учителей. „Я говорил об этом с министром образования Кристиной Каллас, - сообщил Цакхна, - и в следующем году фонд оплаты труда учителей увеличится на 4,3%. Позиция министра образования заключается в том, что необходимо достичь долгосрочного соглашения, обеспечивающего дальнейший рост заработной платы учителей в ближайшие годы, но это очень сложная задача“.
Несколько дней назад министр образования направил письмо в органы самоуправления, поскольку именно они управляют школами и выплачивают зарплату учителям. Таким образом, соглашение является трехсторонним, без самоуправления его быть не может. „Я надеюсь, что в ближайшее время удастся обсудить этот вопрос и прийти к какому-то общему выводу“, - высказался Цакхна.
После министра иностранных дел выступил министр финансов Март Вырклаэв. Он сообщил, что законопроект налога на автомобили находится на стадии процедуры согласования. „До 30 октября еще есть время высказать свое мнение, мы рассмотрим их все“, - заверил он.
По словам министра финансов, государственный бюджет находится в сложном положении, но оплата труда учителей очень важна и является приоритетом для правительства. „Мы сделали все возможное, чтобы найти дополнительные средства для повышения зарплаты, - сообщил Вырклаэв. - Однако в этой дискуссии важную роль играют самоуправления. У нас есть 13 самоуправлений, в которых средняя зарплата учителей составляет 120% от средней зарплаты, и надо отдать им должное“.
Далее выступил министр регионального развития Мадис Каллас. Он отметил, что участие местных и региональных органов власти слишком ограничено, а на согласование проектов отводится слишком мало времени. „По сути, мы договорились предоставить местным органам власти больше инструментов. Что касается заработной платы учителей, то здесь также было отмечено, что местные власти должны быть более вовлечены“, - высказался он.
Далее у журналистов была возможность задать вопросы. Корреспондент Delfi обратилась к министру иностранных дел Марту Вырклаэву: „Что касается якоря, тут спекулируют о том, был ли это несчастный случай или преднамеренное повреждение. Как будет проходить расследование и можно ли вообще определить, было ли повреждение преднамеренным или нет?“
Цакхна ответил, что, действительно это дейтствительно главный вопрос и выяснением ответа на него сейчас занимаются. Якорь исследуют в лаборатории. Выяснить умысел чрезвычайно важно, поскольку если это произошло случайно, то надо обсуждать, как покрывать ущерб. Починка подводной инфраструктуры - это очень дорого. Газопровод будет починен не раньше, чем в апреле.
Что касается сотрудничества с Китаем, по словам министра, Эстония предпринимает все шаги для сотрудничества с Финляндией, поскольку это совместное расследование. Финляндия руководит расследование повреждения газопровода. „Мы посмотрим, каковы будут дальнейшие шаги. Мы направили Китаю свое послание о том, что надеемся на их помощь и сотрудничество“, - сообщил Цакхна.
На этом пресс-конференция закончилась.
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