Правительство рассказало о новых решениях: В следующем году фонд оплаты труда учителей увеличится на 4,3%

Сегодня также состоится акция в поддержку повышения заработной платы учителей. „Я говорил об этом с министром образования Кристиной Каллас, - сообщил Цакхна, - и в следующем году фонд оплаты труда учителей увеличится на 4,3%. Позиция министра образования заключается в том, что необходимо достичь долгосрочного соглашения, обеспечивающего дальнейший рост заработной платы учителей в ближайшие годы, но это очень сложная задача“.



Несколько дней назад министр образования направил письмо в органы самоуправления, поскольку именно они управляют школами и выплачивают зарплату учителям. Таким образом, соглашение является трехсторонним, без самоуправления его быть не может. „Я надеюсь, что в ближайшее время удастся обсудить этот вопрос и прийти к какому-то общему выводу“, - высказался Цакхна.



После министра иностранных дел выступил министр финансов Март Вырклаэв. Он сообщил, что законопроект налога на автомобили находится на стадии процедуры согласования. „До 30 октября еще есть время высказать свое мнение, мы рассмотрим их все“, - заверил он.



По словам министра финансов, государственный бюджет находится в сложном положении, но оплата труда учителей очень важна и является приоритетом для правительства. „Мы сделали все возможное, чтобы найти дополнительные средства для повышения зарплаты, - сообщил Вырклаэв. - Однако в этой дискуссии важную роль играют самоуправления. У нас есть 13 самоуправлений, в которых средняя зарплата учителей составляет 120% от средней зарплаты, и надо отдать им должное“.



Далее выступил министр регионального развития Мадис Каллас. Он отметил, что участие местных и региональных органов власти слишком ограничено, а на согласование проектов отводится слишком мало времени. „По сути, мы договорились предоставить местным органам власти больше инструментов. Что касается заработной платы учителей, то здесь также было отмечено, что местные власти должны быть более вовлечены“, - высказался он.



Далее у журналистов была возможность задать вопросы. Корреспондент Delfi обратилась к министру иностранных дел Марту Вырклаэву: „Что касается якоря, тут спекулируют о том, был ли это несчастный случай или преднамеренное повреждение. Как будет проходить расследование и можно ли вообще определить, было ли повреждение преднамеренным или нет?“



Цакхна ответил, что, действительно это дейтствительно главный вопрос и выяснением ответа на него сейчас занимаются. Якорь исследуют в лаборатории. Выяснить умысел чрезвычайно важно, поскольку если это произошло случайно, то надо обсуждать, как покрывать ущерб. Починка подводной инфраструктуры - это очень дорого. Газопровод будет починен не раньше, чем в апреле.