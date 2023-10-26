Мужчина на электросамокате врезался в припаркованный автомобиль

Вчера в 12:46 произошло ДТП в Ида-Вирумаа, в Силламяэ у дома по адресу улица Каяка, 8, где 47-летний мужчина на электросамокате врезался в в припаркованный автомобиль Mazda 6 и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 14:33 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Тарту маантеэ, 29/1, где ехавшая на электросамокате по пешеходной дорожке 49-летняя женщина при ускорении потеряла контроль над транспортным средством и упала. Самокатчика доставили в больницу.

В 16:05 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Петербури теэ, 4, где двигавшийся по велосипедной дорожке пешеход, 43-летняя женщина, отойдя в сторону, уступила дорогу двигавшемуся в том же направлении и осуществлявшему очистительные работы внедорожному транспортному средству Yanmar V100, которым управлял 42-летний мужчина. Когда машина подъехала к пешеходу, женщина неожиданно шагнула под ее колесо. Пешехода доставили в больницу.

Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .