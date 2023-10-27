Мнение
27.10.2023, 07:15

Плохо играю в футбол - виноваты русские

 
Andrei Shumakov
Andrei Shumakov
ФОТО: Madis Kallas | Delfi Meedia

В эстонском футболе происходит что-то очень-очень неприятное. И я сейчас говорю не о поражении сборной Эстонии от Азербайджана или ничьей с Таиландом. Увы, есть куда более постыдные вещи.

В середине октября на матче юношеской лиги (до 17 лет) в Тарту игроки и болельщики „Левадии“ попали под град этнических оскорблений. Игроков громко унижали родители футболистов местной „Таммеки“ и собравшиеся на стадионе дети. Об этом сообщили сразу несколько болельщиков таллиннской команды (многие из которых, к слову, были этническими эстонцами). Вот их цитаты:

  • „Позади меня сидели бабушка и дедушка лет 60-70, которые кричали мне: „Русский, заткнись!“

  • „Позади нас сидела компания из десяти парней, которые провоцировали меня: „Sibulad, заткнитесь, возвращайтесь в Россию!“ Мы даже не говорили друг с другом по-русски, мы говорили друг с другом по-эстонски“.

  • „Единственное, что мы слышали: „Чертовы тиблы, sibulad, возвращайтесь в Россию. Учите эстонский язык“.

    Как мы до этого докатились?

RusDelfi
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