Плохо играю в футбол - виноваты русские

В середине октября на матче юношеской лиги (до 17 лет) в Тарту игроки и болельщики „Левадии“ попали под град этнических оскорблений. Игроков громко унижали родители футболистов местной „Таммеки“ и собравшиеся на стадионе дети. Об этом сообщили сразу несколько болельщиков таллиннской команды (многие из которых, к слову, были этническими эстонцами). Вот их цитаты: