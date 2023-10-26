Руководитель хлебопекарни: сумасшедшего подорожания не будет, но и дешевле не станет

„Учитывая налоговые решения правительства в этом году, турбулентность на сырьевом рынке и потребительское поведение последних кварталов, вероятно, можно ожидать в новом году небольшой коррекции цен в сторону повышения, ценовой войны торговых сетей по отдельным продуктам, а также популярности дисконтных магазинов и скидочных кампаний. Думаю, что следующий год не принесет очень больших изменений цен, поскольку на государственном уровне объявлен „налоговый мир“, то есть помимо уже принятых решений новых налогов не появится и ставки повышаться не будут“, - считает Пальмисте.