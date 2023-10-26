Руководитель хлебопекарни: сумасшедшего подорожания не будет, но и дешевле не станет
Следующий год не принесет очень больших изменений цен, но помимо российской войны в Украине на пищевую промышленность также влияет призрак под названием NIMBY (не у меня во дворе), рассказал dv.ee руководитель хлебопекарного бизнеса Mantinga Eesti Райн Пальмисте.
„Учитывая налоговые решения правительства в этом году, турбулентность на сырьевом рынке и потребительское поведение последних кварталов, вероятно, можно ожидать в новом году небольшой коррекции цен в сторону повышения, ценовой войны торговых сетей по отдельным продуктам, а также популярности дисконтных магазинов и скидочных кампаний. Думаю, что следующий год не принесет очень больших изменений цен, поскольку на государственном уровне объявлен „налоговый мир“, то есть помимо уже принятых решений новых налогов не появится и ставки повышаться не будут“, - считает Пальмисте.
„Что касается повышения ставки НСО в январе, то оно, к сожалению, напрямую повлияет на конечную цену продуктов питания, поскольку значительная часть пищевой промышленности все еще восстанавливается после потерь, понесенных во время войны в Украине. Ожидается, что рост цен коснется и сетей магазинов“, - добавил он.
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