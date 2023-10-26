С последней вакцинации или болезни прошло больше полгода? Значит вам все еще стоит привиться против COVID-19

Экспертная комиссия рекомендует использовать прежде всего те вакцины, которые исходят из эпидемиологической ситуации и обеспечивают наилучшую защиту от нынешних штаммов COVID-19. Европейское агентство по лекарственным средствам 30 августа выдало разрешение на применение новой вакцины Comirnaty Omicron XBB.1.5, которая показала сильную защиту от XBB.1.5 и других подобных вариантов омикрона.

„Этой осенью в Эстонию поступило около 82 000 доз вакцины Pfizer, разработанной против штамма XBB1.5, в том числе и детские вакцины. Наши партнёры по вакцинации могли заказать новую вакцину со второй половины сентября и уже приступили к вакцинации“, - сказала руководитель услуги вакцинации Кассы здоровья Ханна Яэ.

Прививку от COVID-19 можно сделать в своём центре семейных врачей, для этого следует сначала обратиться в регистратуру своего центра семейных врачей. Вакцинироваться можно в ряде аптек по всей Эстонии. Список аптек, в которых можно сделать себе прививку от коронавируса, можно найти на сайте www.vaktsineeriapteegis.ee . Подходящее время для получения прививки в вакцинационных кабинетах больниц и в ​​частных медицинских учреждениях можно забронировать на сайте дигитальной регистратуры .

Вакцину от COVID-19 и от гриппа можно сделать в один и тот же день, но в таком случае вакцину необходимо ввести в разные плечи.

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