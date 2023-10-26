Глава МВД: существует риск, что израильско-палестинский конфликт затронет и эстонское общество

По словам Лаури Ляэнеметса, существует риск, что израильско-палестинский конфликт затронет и общество Эстонии.

„В результате террористической атаки ХАМАС в целом регионе обострился конфликт, который в свою очередь отразился и на западных странах. Во многих странах уже отмечен рост преступлений на почве антисемитизма. В Эстонии для обеспечения государственной безопасности и общественного порядка крайне важно не допустить и исключить любые провокации, атаки на людей и имущество. Наши силовые ведомства активно работают в этом направлении“, - отметил глава МВД.

В письме Лаури Ляэнеметс заверил еврейскую общину Эстонии в поддержке, а также в том, что государство сделает все необходимое, чтобы защитить важные для общины объекты от любых атак.

„В широком плане роль Эстонии заключается в том, чтобы поддерживать своих партнеров и союзников в их усилиях, направленных на то, чтобы не допустить дальнейшей эскалации израильско-палестинского конфликта, чтобы он не затронул европейские страны и не подорвал нашу внутреннюю безопасность и стабильность. Для того чтобы конфликт не отразился на нашей стране, мы должны принять все меры к тому, чтобы каждый житель Эстонии, независимо от вероисповедания или происхождения, чувствовал себя в безопасности“, - сказал Ляэнеметс.

В письме, выражающем поддержку всем живущим в Эстонии людям иудейского вероисповедания и еврейской общине Эстонии, министр внутренних дел отмечает, что нет и не может быть никакого оправдания преступлениям против человечности, любые попытки оправдать террористические атаки против народа Израиля только раздувают антисемитизм, способствуя совершению преступлений против еврейских общин.

Лаури Ляэнеметс заверил в письме, что в нынешней ситуации силовые структуры уделяют повышенное внимание обеспечению безопасности объектов и памятных мест, важных для иудеев и еврейской общины.

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