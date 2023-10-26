ФОТО | Криминального авторитета Амида Магеррамова признали виновным в руководстве преступной группировкой

При этом по факту срок тюремного заключения Магеррамову не продлили, поскольку с 5 ноября 2021 год он отбывает наказание в виде 10 лет лишения свободы по приговору суда Нью-Йорка, вынесенного по делу о контрабанде большого количества фентанила и карфентанила в США. Сроки в таких случаях не складываются, а более тяжелое наказание покрывает более легкое.

В рамках того же дела Магеррамов был задержан 4 сентября 2018 года в Таллинне по запросу американских властей. С тех пор он находится под стражей, и 10-летний срок заключения отсчитывается от этой даты. Весной 2019 году Амида Магеррамова вместе с подельниками экстрадировали в США, а в начале 2023 года ему было позволено вернуться в Эстонию для продолжения отбывания наказания уже в Таллиннской тюрьме.

Однако здесь же против него выдвинули и новое обвинение - в руководстве ОПГ. Ситуация была интересна тем, что почти всех остальных членов группировки власти успели отдать под суд еще в 2019 году, когда сам Магеррамов сидел с американской тюрьме. И вот теперь дошла очередь и до него самого, а также еще одного обвиняемого.

„Амид Магеррамов руководил так называемой „азербайджанской“ преступной группировкой, которая была создана в 2015 году. В основном она занималась незаконным оборотом наркотических средств“, - рассказали Rus.ERR в Госпрокуратуре.