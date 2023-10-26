Берегите детей и животных! В Кристийне начались работы по борьбе с грызунами

Дератизацию проводят опытные специалисты из Control Lab OÜ, прошедшие соответствующую подготовку и использующие в работе максимально безопасные для человека инструменты борьбы с грызунами.

По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, вышеупомянутые места были выбраны в соответствии с потребностями и обращениями жителей.

„Лучший способ борьбы с крысами – это профилактика. В районе Кристийне были жалобы на распространение крыс во многих местах, и мы знаем об их местонахождении. По нашим оценкам, распространение и увеличение численности крыс в этих местах также связаны с раскопками в связи с ремонтом улиц и сменой трубопроводов в городском пространстве, поэтому мы также сотрудничаем с предприятиями, выполняющими строительные работы, и квартирными товариществами. Недавно мы также провели инфочас на эту тему для представителей квартирных товариществ“, – пояснил Рийбе.

Средство для борьбы с крысами будет использоваться только с закрытым защитным контейнером. Для того чтобы исключить попадание ядов к животным или в руки людей, точки контроля закрепляются страховочным тросом и обозначаются предупреждающей табличкой „Осторожно! Крысиный яд!“. Устанавливаемые ящики безопасны как для людей, так и для мелких животных.

Однако, несмотря на все предусмотренные меры предосторожности, мы просим быть внимательными, особенно при выгуле домашних животных. Квартирные товарищества района были проинформированы в письменной форме, информация также была опубликована в газете „Кристийне“.

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