Новости Эстонии
25.10.2023, 20:46

ИНТЕРВЬЮ С КАПИТАНОМ | „Я не вижу ни одной веской причины, почему у кого-то могла возникнуть необходимость бросить якорь посреди Финского залива “

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Якорь, поднятый со дна залива финской полицией
Якорь, поднятый со дна залива финской полицией
ФОТО: KRP | SOOME KESKKRIMINAALPOLITSEI

RusDelfi
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