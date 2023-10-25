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25.10.2023, 20:46
ИНТЕРВЬЮ С КАПИТАНОМ | „Я не вижу ни одной веской причины, почему у кого-то могла возникнуть необходимость бросить якорь посреди Финского залива “
(19)
Айвар Пау
aivar.pau@delfi.ee
46
Якорь, поднятый со дна залива финской полицией
ФОТО:
KRP | SOOME KESKKRIMINAALPOLITSEI
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(19)
46
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