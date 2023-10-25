Госпрокурор Таави Перн о критике: мы не скрывали информацию по кабелям связи(2)
Эксперт по безопасности Эркки Коорт считает, что прокуратура Эстонии препятствовала движению публичной информации о поврежденных кабелях связи. По оценке же прокуратуры, во время расследования она была открыта и постоянно информировала общество. Такими противоположными точками зрения делится Rus.ERR.
Руководитель Института внутренней безопасности Академии МВД и эксперт по безопасности Эркки Коорт заявил в интервью „Актуальной камере“ во вторник, что сокрытие информации о разрыве кабелей в эстонских водах по требованию прокуратуры не является хорошей практикой.
„Прокуратура ведет производство. И прокуратура, видимо, сказала не разглашать информацию. Но с точки зрения коммуникации и связей с общественностью прокуратура не несет ответственности за этот вид коммуникации. Поэтому я думаю, что это очень плохая практика скрывать подобную информацию“, - сказал Коорт.
Однако ведущий госпрокурор Таави Перн, отвечая на критику Коорта, заявил в среду, что прокуратура открыта в расследовании повреждений кабелей связи, сотрудничает с другими госорганами в сфере коммуникаций и регулярно информирует общественность о развитии событий в связи с возбужденным уголовным делом. „Прокуратура никоим образом не препятствовала обнародованию проверенной информации, и подобные заявления не соответствуют действительности“, - заявил Перн в интервью ERR.
Читайте подробнее на Rus.ERR.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.