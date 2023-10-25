Из-за аварии меняется движение общественного транспорта на Палдиском шоссе
Предприятие AS Tallinna Vesi сообщило, что с 17 часов из-за аварии на водопроводе, произошедшей в районе дома номер 36 по Палдискому шоссе, на прилегающем участке закрывается движение общественного транспорта в сторону Мустамяэ.
Предприятие Tallinna Linnatransport уточнило, как в связи с аварией организовано движение общественного транспорта.
Троллейбусы номер 1 и 5 поворачивают на остановке Lille обратно.
Автобусы маршрутов 8, 22, 41, 41B, 66, двигающиеся в направлении на выезд из города, временно направлены по улицам Ристику и Теллискиви, а затем они возвращаются на свой маршрут. На улице Ристику сделана временная остановка.
По данным Tallinna Linnatransport ликвидировать аварию будут также в течение завтрашнего рабочего дня.
Из-за аварии закрыто две полосы движения из трех, то есть движение транспорта в районе аварии существенно затруднено.
Участников дорожного движения просят руководствоваться временными дорожными знаками и по возможности выбирать для поездки альтернативный путь.
Tallinna Vesi приносит извинения за неудобства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.