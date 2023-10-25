ЧП и криминал
25.10.2023, 16:50

В Ласнамяэ пьяная женщина ударила ножом бывшего сожителя

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Politseipildid
Politseipildid
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Во вторник, 24 октября, в полицию сообщили об инциденте в Ласнамяэ на улице Лойтсу.

Пьяная 36-летняя женщина ударила ножом своего бывшего спутника жизни. Пострадавшего доставили в больницу для осмотра, его ранения не опасны для жизни. 36-летнюю женщину задержали.

В тот же день в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Юмера 46-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 39-летнюю женщину. Дома в это время находились несовершеннолетние дети. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

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