25.10.2023, 16:50
В Ласнамяэ пьяная женщина ударила ножом бывшего сожителя(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 24 октября, в полицию сообщили об инциденте в Ласнамяэ на улице Лойтсу.
Пьяная 36-летняя женщина ударила ножом своего бывшего спутника жизни. Пострадавшего доставили в больницу для осмотра, его ранения не опасны для жизни. 36-летнюю женщину задержали.
В тот же день в полицию сообщили, что в Ласнамяэ на улице Юмера 46-летний мужчина ударил свою бывшую спутницу жизни, 39-летнюю женщину. Дома в это время находились несовершеннолетние дети. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
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