На инфочасе Кая Каллас рассказала о расследовании инцидентов с подводной инфраструктурой

Отвечая на вопрос члена Рийгикогу Андреса Метсоя о недостаточном разъяснении инцидентов со стороны правительства, Каллас ответила, что инцидент привлек большое внимание и каждое слово о нем имеет большой вес. „Когда мы узнали об этом, мы постоянно координировали расследование с коллегами из Финляндии и Швеции“, – отметила она.

По словам премьер-министра, расследование инцидента с газопроводом проводится под руководством Финляндии с привлечением эстонских экспертов, в то время как расследование, связанное с подводным кабелем связи, проходит под руководством Эстонии с привлечением финских экспертов. „На сегодняшний день известно, что повреждения вызваны деятельностью человека, т. е. они не возникли по причине какой-либо природной силы или обитающего в Балтийском море животного или рыбы, это просто невозможно, – сказала Каллас и добавила, что уголовное расследование, помимо прочего, также ограничивает количество информации, которую можно предоставить. – Я понимаю желание людей максимально быстро получить информацию, но проблема заключается в том, что если очень быстро указать на виновных, это может повлечь за собой серьезные последствия. Пока у нас нет точной информации, мы не можем утверждать что-либо или оглашать версии расследования“.

Каллас также заверила, что Эстония поддерживает активное общение с НАТО. „Благодаря этому НАТО переместило корабли в Балтийские море, чтобы укрепить его защиту“, – сказала она.

Премьер-министр также ответила на вопрос Мартина Хельме о западной политической культуре, на вопрос Танеля Кийка о репутации Эстонского государства и внешней политике, на вопрос Хелира-Валдора Сеэдера о реформе мобильности и действительности, на вопрос Эвелин Пооламетс о международных отношениях, на вопрос Анти Пооламетса о ситуации с авиакомпанией Nordica и на вопрос Яака Ааба об экономике Эстонии. Министр финансов Март Вырклаэв ответил на вопрос Александра Чаплыгина о налоговой политике и на вопрос Алексея Евграфова о платах за природопользование.

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