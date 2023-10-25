„За полгода - 500 000. А бюджет в минусе“. EKRE в третий раз предложила отменить компенсации депутатам Рийгикогу

Аналогичный законопроект EKRE инициировала уже дважды, но оба раза он не прошел.

„В последние годы на финансирование партий уходит более 5 млн евро в год из денег налогоплательщиков. К этому добавляются зарплаты и компенсации членов Рийгикогу. Сейчас по действующему закону депутату Рийгикогу на основании расходных документов компенсируются связанные с работой расходы на сумму до 30% должностного оклада. В год Рийгикогу тратит на компенсации депутатам почти 1,96 млн евро“, - говорится в пояснительной записке к законопроекту о поправке.

„Приступившие к работе весной 2023 года народные избранники потратили за полгода на компенсации своих расходов более 500 000 евро, в то время, как государственный бюджет в глубоком минусе. У члена Рийгикогу есть возможность добавить в рамках компенсаций и расходы на автомобиль до 450 евро в месяц. Компенсации расходов в сегодняшнем виде не выполняют своих целей“.

Фракция отмечает, что обычные граждане должны свои расходы, в том числе и на покупку и лизинг автомобиля, делать за счет своей зарплаты, а члены Рийгикогу являются как бы привилегированными гражданами, для которых тот же принцип не действует. „У Рийгикогу в этой ситуации есть возможность учесть волю народа и сэкономить на расходах, которые, учитывая условия Эстонии, нереально велики. Опросы подтверждают: общество с подавляющим перевесом поддерживает сокращение финансирования политиков“, - сказано в пресс-релизе партии.

„Вопрос компенсаций расходов является и той проблемой, которая снижает доверие граждан к институту народного представительства. Рост доверия к представительному органу способствует росту легитимности государственного управления. Отмена компенсаций поможет сэкономить на государственных расходах и даст необходимый пример со стороны народных избранников, которые хотят провести сокращения различных расходов с сфере функционирования государства“, - отмечается в пресс-релизе.

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