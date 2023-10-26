Определился самый привлекательный работодатель 2023 года. Смотрите, кто впереди(3)
Фирма, названная самым привлекательным работодателем 2023 года, занимает лидирующую позицию второй год подряд и пользуется популярностью у молодежи.
Самое масштабное и самое продолжительное исследование, целью которого было определить самого привлекательного работодателя в 2023 году, частично основано на мнении 6000 жителей Эстонии. В исследовании приняли участие как опытные работники, так и учащиеся профессиональных училищ, студенты вузов, обучающиеся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре из 45 учебных учреждений Эстонии.
Респонденты оценивали, насколько известны и привлекательны 294 организации как работодатели. Всем внесенным в список предприятиям ставилась оценка по 4-балльной шкале, причем нужно было указать, заинтересован или не заинтересован человек в работе в этой организации.
Самые желанные работодатели Эстонии были отмечены знаком качества на организованном агентством Instar и Эстонской торгово-промышленной палатой 5 сентября „Дне привлекательного работодателя“. На этом мероприятии были представлены результаты опроса 2023 года.
Агентство брендинга работодателей Instar проводит опросы с 20210 года, с 2015 года самых привлекательных работодателей отмечают знаком качества. Привлекательных предпринимателей определяют: опытные работники, студенты, учащиеся профессиональных училищ. Эстонские студенты высказывают свое мнение относительно работодателей, действующих в следующих областях: экономика, инфотехнологии, техника, право, медицина и гуманитарная сфера.
По мнению опытных работников Эстонии, самым привлекательным работодателем является AS LHV Pank. Студенты тоже считают банк LHV самым желанным работодателем! Примечательно, что в последние годы опытные эстонские работники называют банк LHV самым привлекательным работодателем, в прошлом году банк тоже занял первое место.
С рейтингом привлекательности работодателей, по мнению учащихся профессиональных училищ, а также студентов, осваивающих определенные специальности (в сфере инфотехнологий, экономики, права, медицины, а также гуманитарные специальности), можно ознакомиться на сайте Instar.
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