Определился самый привлекательный работодатель 2023 года. Смотрите, кто впереди

Самое масштабное и самое продолжительное исследование, целью которого было определить самого привлекательного работодателя в 2023 году, частично основано на мнении 6000 жителей Эстонии. В исследовании приняли участие как опытные работники, так и учащиеся профессиональных училищ, студенты вузов, обучающиеся в бакалавриате, магистратуре и докторантуре из 45 учебных учреждений Эстонии.

Респонденты оценивали, насколько известны и привлекательны 294 организации как работодатели. Всем внесенным в список предприятиям ставилась оценка по 4-балльной шкале, причем нужно было указать, заинтересован или не заинтересован человек в работе в этой организации.

Самые желанные работодатели Эстонии были отмечены знаком качества на организованном агентством Instar и Эстонской торгово-промышленной палатой 5 сентября „Дне привлекательного работодателя“. На этом мероприятии были представлены результаты опроса 2023 года.

Агентство брендинга работодателей Instar проводит опросы с 20210 года, с 2015 года самых привлекательных работодателей отмечают знаком качества. Привлекательных предпринимателей определяют: опытные работники, студенты, учащиеся профессиональных училищ. Эстонские студенты высказывают свое мнение относительно работодателей, действующих в следующих областях: экономика, инфотехнологии, техника, право, медицина и гуманитарная сфера.

По мнению опытных работников Эстонии, самым привлекательным работодателем является AS LHV Pank. Студенты тоже считают банк LHV самым желанным работодателем! Примечательно, что в последние годы опытные эстонские работники называют банк LHV самым привлекательным работодателем, в прошлом году банк тоже занял первое место.

С рейтингом привлекательности работодателей, по мнению учащихся профессиональных училищ, а также студентов, осваивающих определенные специальности (в сфере инфотехнологий, экономики, права, медицины, а также гуманитарные специальности), можно ознакомиться на сайте Instar.

Самые привлекательные работодатели в 2023 году Ниже представлен рейтинг привлекательности опытных работников Эстонии. В списке не указаны пять наименее привлекательных работодателей. 1. AS LHV Pank 2. Wise 3. Swedbank AS 4. Pipedrive OÜ 5. Microsoft Estonia OÜ (sh Skype) 6. Eesti Energia AS 7. Bolt Technology OÜ 8. AS SEB Pank 9. Telia Eesti AS 10. Eesti Pank 11. Playtech Estonia OÜ 12. Таллиннский аэропорт 13. Cleveron AS 14. AS Coop pank 15. Veriff OÜ 16. Nortal AS 17. Министерство образования и науки 18. Elektrilevi OÜ 19. Elering AS 20. Starship Technologies OÜ 21. Финансовая инспекция 22. Testlio OÜ 23. Skeleton Technologies OÜ 24. Министерство иностранных дел 25. Министерство окружающей среды 26. Департамент государственной инфосистемы (RIA) 27. Тартуский университет 28. Министерство культуры 29. Министерство экономики и коммуникаций 30. Эстонское национальное телерадиовещание (Eesti Rahvusringhääling) Полностью таблица на сайте Instar здесь.

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