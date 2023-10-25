Бывает же такое! Причиной пожара в Харьюмаа стал взрыв зубной щетки

На прошлой неделе центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги из одной валгаской квартиры. Прибывший на место происшествия патрульный охранник еще за дверью почувствовал запах еды и услышал сирену датчика Nublu. Связаться с кем-либо на месте не удалось, поэтому охранник передал информацию Спасательному департаменту. Квартира находилась на первом этаже, и спасатели проникли на кухню через окно, которое было не заперто. Выяснилось, что в квартире никого нет и на плите пригорела еда, помещения были задымлены. Через некоторое время пришел и хозяин квартиры. Оказалось, что его жена упала на лестнице, и они торопились в больницу, забыв в критической ситуации про еду на плите. В спешке мужчина забыл телефон дома.

Другой случай из списка происшествий прошлой недели. Из частного дома в Вырумаа поступил сигнал тревоги, извещавший о повышении концентрации угарного газа. Прибывший на место происшествия патрульный охранник не обнаружил ни огня, ни дыма. Возможности заглянуть в дом не было, однако сирена датчика работала. На соседнем хуторе охраннику сообщили, что у контактного лица поменялся номер телефона, однако этого номера сосед не знал, как и того, есть ли кто-нибудь в доме. G4S вызвал спасателей, и им удалось проникнуть в дом через незапертое окно с левой стороны здания. Внутри никого не было. В конце концов удалось связаться с хозяином через третьих лиц, и он приехал домой. Датчик сработал из-за того, что утром хозяин топил печь и слишком рано закрыл задвижку. После того как спасатели вошли в дом и частично проветрили помещения, концентрация угарного газа составила 30 частей на миллион, так что можно сказать, что ранее она была значительно выше. „Из этого случая можно извлечь даже два урока: не закрывайте задвижку печи слишком рано и при смене номера телефона не забудьте сообщить его своей охранной фирме“, – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.