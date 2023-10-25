Бывает же такое! Причиной пожара в Харьюмаа стал взрыв зубной щетки(1)
На прошлой неделе пожары снова происходили по всей Эстонии: в Вырумаа, Валга, Кохтла-Ярве, Кейла и Таллинне. В домах появляется все больше электроприборов, и, следовательно, риск пожара возрастает. Кроме того, наступил сезон, когда на улице темно и люди становятся более уставшими и рассеянными.
На прошлой неделе центр управления G4S получил сигнал пожарной тревоги из одной валгаской квартиры. Прибывший на место происшествия патрульный охранник еще за дверью почувствовал запах еды и услышал сирену датчика Nublu. Связаться с кем-либо на месте не удалось, поэтому охранник передал информацию Спасательному департаменту. Квартира находилась на первом этаже, и спасатели проникли на кухню через окно, которое было не заперто. Выяснилось, что в квартире никого нет и на плите пригорела еда, помещения были задымлены. Через некоторое время пришел и хозяин квартиры. Оказалось, что его жена упала на лестнице, и они торопились в больницу, забыв в критической ситуации про еду на плите. В спешке мужчина забыл телефон дома.
В данной ситуации все могло закончиться для семьи весьма печально, ведь в дополнение к проблемам со здоровьем семья могла лишиться дома, не будь у них датчика. Однако благодаря умному датчику ущерб ограничился лишь пригоревшей едой.
Другой случай из списка происшествий прошлой недели. Из частного дома в Вырумаа поступил сигнал тревоги, извещавший о повышении концентрации угарного газа. Прибывший на место происшествия патрульный охранник не обнаружил ни огня, ни дыма. Возможности заглянуть в дом не было, однако сирена датчика работала. На соседнем хуторе охраннику сообщили, что у контактного лица поменялся номер телефона, однако этого номера сосед не знал, как и того, есть ли кто-нибудь в доме. G4S вызвал спасателей, и им удалось проникнуть в дом через незапертое окно с левой стороны здания. Внутри никого не было. В конце концов удалось связаться с хозяином через третьих лиц, и он приехал домой. Датчик сработал из-за того, что утром хозяин топил печь и слишком рано закрыл задвижку. После того как спасатели вошли в дом и частично проветрили помещения, концентрация угарного газа составила 30 частей на миллион, так что можно сказать, что ранее она была значительно выше. „Из этого случая можно извлечь даже два урока: не закрывайте задвижку печи слишком рано и при смене номера телефона не забудьте сообщить его своей охранной фирме“, – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
В Кохтла-Ярве датчик Nublu также передал сигнал тревоги. Контактное лицо не захотело, чтобы патруль выехал на место происшествия, так как хозяин сам находился поблизости и решил самостоятельно все проверить. Через пять минут он перезвонил и попросил, чтобы к нему приехали и патруль, и спасатели, поскольку произошел пожар. К моменту прибытия патруля из окна дома вырывалось пламя, спасатели тушили возгорание. Из здания вывели женщину – она была в сознании, ей вызвали скорую помощь. Причина возникновения пожара устанавливается.
„Здесь снова стоит сказать спасибо умному датчику, благодаря которому женщину вовремя спасли из горящей квартиры“, – сказал Тууль и подчеркнул, что в случае реагирования на пожары каждая минута может стать решающей.
В частном доме в Кейла датчик зарегистрировал пожарную тревогу. При общении с клиентом выяснилось, что у него взорвалась электрическая зубная щетка. Клиенту удалось сразу взять ситуацию под контроль, помощь ему не потребовалась.
В Таллинне охранная система квартирного товарищества зарегистрировала пожарную тревогу. Прибывший на место происшествия охранник выяснил, что датчик сработал в квартире на восьмом этаже. Охраннику не удалось связаться с жильцами квартиры, и поскольку из-за двери чувствовался запах гари, охранник вызвал спасателей. Спасатели вошли в квартиру через окно. Выяснилось, что жилец квартиры оставил еду на плите и уснул в другой комнате. Еда пригорела, и помещение заполнилось дымом.
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