Социологи определили самый популярный торговый центр Таллинна

Торговый центр Ülemiste – самый известный центр с самой большой клиентской базой, где за последние два месяца совершили покупку или пользовались услугами 35% жителей столичного региона. Ülemiste остаётся лидером, который ценится как центр, предлагающий широкий выбор товаров и приятную и подходящую среду для покупок для всей семьи.

Rocca al Mare и Kristiine Keskus находятся на втором и третьем месте как по популярности, так и по размеру клиентской базы.

„За первыми тремя следуют Kaubamaja и Viru Keskus, на имидж которых в этом году негативно повлияли дорожные работы в центре города: жители оценивают как расположение этих центров, так и транспортное сообщение ниже, чем в прошлом году“, - сказала эксперт по исследованиям Ану Варблане. Далее следуют Lasnamäe Centrum и T1. „T1 снова стал более заметным, и это также отражается на увеличении спонтанной известности. В случае с Т1 можно также отметить, что, хотя жители в целом воспринимают центры как относительно похожие, Т1 считается наиболее отличным от других“, — добавила Варблане.

Торговый центр Ülemiste – наиболее предпочитаемый торговый центр Таллинна для покупки почти всех основных групп товаров, но парфюмерно-косметические товары являются исключением. Жители столичного региона больше всего любят покупать их в Kaubamaja. Более 40% жителей предпочитают покупать мебель и предметы интерьера в других местах, а не в торговых центрах, однако Järve Keskus занимает первое место среди центров в этой категории покупок.

H&M продолжает оставаться самой привлекательной сетью магазинов одежды в Таллинне. Однако за последние три года H&M значительно потерял популярность как магазин детской одежды, и в то же время Pepco продемонстрировал очень сильный рост. В группе обувных товаров значительно выросло количество людей, предпочитающих Weekend.