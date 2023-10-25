Социологи определили самый популярный торговый центр Таллинна(2)
Торговый центр Ülemiste – самый известный центр с самой большой клиентской базой, где за последние два месяца совершили покупку или пользовались услугами 35% жителей столичного региона. Ülemiste остаётся лидером, который ценится как центр, предлагающий широкий выбор товаров и приятную и подходящую среду для покупок для всей семьи.
Rocca al Mare и Kristiine Keskus находятся на втором и третьем месте как по популярности, так и по размеру клиентской базы.
„За первыми тремя следуют Kaubamaja и Viru Keskus, на имидж которых в этом году негативно повлияли дорожные работы в центре города: жители оценивают как расположение этих центров, так и транспортное сообщение ниже, чем в прошлом году“, - сказала эксперт по исследованиям Ану Варблане. Далее следуют Lasnamäe Centrum и T1. „T1 снова стал более заметным, и это также отражается на увеличении спонтанной известности. В случае с Т1 можно также отметить, что, хотя жители в целом воспринимают центры как относительно похожие, Т1 считается наиболее отличным от других“, — добавила Варблане.
Торговый центр Ülemiste – наиболее предпочитаемый торговый центр Таллинна для покупки почти всех основных групп товаров, но парфюмерно-косметические товары являются исключением. Жители столичного региона больше всего любят покупать их в Kaubamaja. Более 40% жителей предпочитают покупать мебель и предметы интерьера в других местах, а не в торговых центрах, однако Järve Keskus занимает первое место среди центров в этой категории покупок.
H&M продолжает оставаться самой привлекательной сетью магазинов одежды в Таллинне. Однако за последние три года H&M значительно потерял популярность как магазин детской одежды, и в то же время Pepco продемонстрировал очень сильный рост. В группе обувных товаров значительно выросло количество людей, предпочитающих Weekend.
Среди ресторанов, расположенных в торговых центрах, жители Таллинна и Харьюмаа чаще всего посещают рестораны, расположенные в Ülemiste: рестораны там посещает каждый третий человек, питающийся в торговых центрах. Рейтинг самых популярных закусочных остался неизменным: первое место занимает Lido, за ним со значительным отрывом идут Chopsticks, Da Vinci Pasta&pizza и Vapiano.
Опрос проводился по телефону в период с 14 по 30 августа среди 1000 жителей Таллинна и Харьюмаа в возрасте от 15 до 74 лет.
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