Предприниматель и депутат Таллиннского горсобрания вступил в партию Isamaa

Побудила Арго Лууде вступить в Isamaa политическая ситуация. „Я вступаю в Isamaa, чтобы вместе отстаивать консервативные ценности. Выживание эстонского народа, языка и государства имеет первостепенное значение, и в Isamaa есть возможность добиться конкретных результатов в этом направлении. Кроме того, очень важно отстаивать конкурентоспособность эстонской экономики и бизнеса, которым угрожает налоговая политика правительства“, - сказал Лууде.

Лууде добавил, что можно действовать и в одиночку, но эффект будет небольшим. „Ты всегда можешь подумать: зачем я буду этим заниматься, вероятно это делает кто-то другой, но, возможно, никто другой этого не делает“, - сказал он.

В мае Лууде вышел из Эстонской консервативной народной партии (EKRE), после чего сказал, что не планирует больше вступать в какую-либо партию.

„В сложившейся ситуации у меня возникло такое чувство, что следует и самому что-то сделать, и была выбрана партия Isamaa“, - пояснил Лууде.

По словам Лууде, основной причиной выхода из EKRE было то, что в глазах некоторых людей его работа в качестве бизнесмена и одновременная партийная принадлежность создавали конфликт интересов. По его словам, и сейчас эта проблема никуда не исчезла.

„Как участнику политического процесса и бизнесмену надо идти на определенные компромиссы, чтобы совместить эти два вида деятельности. К сожалению, они могут влиять друг на друга, и не в положительном смысле“, - сказал Лууде.

Лууде пояснил, что под компромиссами он понимает, например, отказ от присоединения к некоторым заявлениям и отказ от голосования за часть законопроектов.

„Например, в Таллиннском городском собрании время от времени инициируется вотум недоверия некоторым вице-мэрам. Из-за своей предпринимательской деятельности я нахожусь в ситуации конфликта интересов и воздерживаюсь от голосования“.