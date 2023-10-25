Предприниматель и депутат Таллиннского горсобрания вступил в партию Isamaa(4)
Побудила Арго Лууде вступить в Isamaa политическая ситуация. „Я вступаю в Isamaa, чтобы вместе отстаивать консервативные ценности. Выживание эстонского народа, языка и государства имеет первостепенное значение, и в Isamaa есть возможность добиться конкретных результатов в этом направлении. Кроме того, очень важно отстаивать конкурентоспособность эстонской экономики и бизнеса, которым угрожает налоговая политика правительства“, - сказал Лууде.
Лууде добавил, что можно действовать и в одиночку, но эффект будет небольшим. „Ты всегда можешь подумать: зачем я буду этим заниматься, вероятно это делает кто-то другой, но, возможно, никто другой этого не делает“, - сказал он.
В мае Лууде вышел из Эстонской консервативной народной партии (EKRE), после чего сказал, что не планирует больше вступать в какую-либо партию.
„В сложившейся ситуации у меня возникло такое чувство, что следует и самому что-то сделать, и была выбрана партия Isamaa“, - пояснил Лууде.
По словам Лууде, основной причиной выхода из EKRE было то, что в глазах некоторых людей его работа в качестве бизнесмена и одновременная партийная принадлежность создавали конфликт интересов. По его словам, и сейчас эта проблема никуда не исчезла.
„Как участнику политического процесса и бизнесмену надо идти на определенные компромиссы, чтобы совместить эти два вида деятельности. К сожалению, они могут влиять друг на друга, и не в положительном смысле“, - сказал Лууде.
Лууде пояснил, что под компромиссами он понимает, например, отказ от присоединения к некоторым заявлениям и отказ от голосования за часть законопроектов.
„Например, в Таллиннском городском собрании время от времени инициируется вотум недоверия некоторым вице-мэрам. Из-за своей предпринимательской деятельности я нахожусь в ситуации конфликта интересов и воздерживаюсь от голосования“.
Председатель Isamaa Урмас Рейнсалу, комментируя вступление Лууде в партию, сказал, что это положительный шаг, который усилит партию. „Isamaa - это позитивная альтернатива антиэкономической политике правительства Партии реформ. Это также укрепляет фракцию Isamaa в Таллиннском городском собрании“, - сказал Рейнсалу.
С приходом Лууде, фракция Isamaa в горсобрании возрастет в численности до семи человек. Председатель фракции Карл Сандер Касе приветствует шаг Лууде.
„В Таллинне происходят серьезные изменения. Продолжим вместе во фракции Isamaa бороться за проэстонское руководство городом“, - сказал Касе.
Выход из EKRE
В мае, комментируя уход Лууде из EKRE, председатель партии Мартин Хельме сказал в газете Postimeees, что на Лууде оказывалось политическое давление и его поставили перед выбором — или партия или предприятие.
Это подтвердил и сам Лууде. Но о том, кто поставил его перед выбором, он сказать не пожелал. „Пусть это останется конфиденциальным“, - сказал он.
После ухода из EKRE он не захотел покидать Таллиннское горсобрание. И заявил, что у него нет желания голосовать в горсобрании отлично от позиции EKRE.
Арго Лууде вступил в EKRE в 2017 году. Баллотировался по спискам партии на местных выборах 2021 года и на парламентских выборах в марте этого года. На выборах в местные самоуправления Лууде выставил свою кандидатуру в Пыхья-Таллинне и прошел в горсобрание. На выборах в Рийгикогу он баллотировался в столичном округе Хааберсти - Пыхья-Таллинн — Кристийне, но в парламент выбран не был.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.