Как можно говорить, что нет курсов обучения? Между Каллас и Кылвартом разгорелся спор прямо в эфире

Михаил Кылварт: Мы говорим о законодательстве, а не о методике. Методика и законодательство - это разные вещи. Что касается методики, то, как известно, за методику обучения и за содержание обучения отвечает у нас государство, в том числе и за создание опорной системы. А это, в свою очередь, означает ресурсы. Где те ресурсы, которые были направлены в эстонские школы дополнительно, чтобы они могли бы работать с русскими детьми? Вы все время говорите о системе погружения. Переход на эстонский язык образования не означает, что в первых классах будет система погружения. Система погружения - это преподаватели со специальной подготовкой, специальной методикой. Как было раньше - дополнительная оплата учителям за то, что они работают в классах погружения. Это прежде всего, подготовленные учителя. Этого ничего нет.

Кристина Каллас: Давайте уточним - независимость от языка учебы. Но в этих школах должны быть классы, приспособленные к языку детей. Понимаете?

Михаил Кылварт: Мы с этим вопросом обращались за разъяснениями в министерство несколько раз. И нам черным по белому ответили - ответы мы разослали в СМИ, что прежде всего надо исходить из территориального принципа. Если брать за основу территориальный принцип, значит автоматически дети будут направляться в школы вне зависимости от языка обучения в школе. Вот это и была проблема.

Кылварт же критикует государство за то, что то не обеспечивает школы достаточными ресурсами, чтобы работать с русскими детьми. Сейчас же существует риск того, что если дети будут направляться в школы по территориальному принципу, они не будут разделяться по языку обучения.

Так, в ходе дискуссии выяснилось, что политики по-разному видят ситуацию, сложившуюся в ходе языкового перехода. Каллас уверена, что направлять ребенка, не владеющего эстонским языком в класс, где все дети языком владеют - неправильно, так же как и направлять эстоноязычного ребенка в класс, где дети только осваивают эстонский язык. При этом принцип единой школы может сохраняться. По мнению министра, если в одной школе параллельно будут открыты классы с языковым погружением и классы, где учатся эстоноязычные дети, то детей действительно можно направлять в одну школу и при этом разделять по языковому принципу.

Кристина Каллас: Вы сейчас абсолютно неправильно говорите аудитории. Что значит, ничего нет? Курсы подготовки по методике уже проходят с прошлого года.

Ведущая: педагоги из русскоязычных детских садов жалуются на то, что у них нет методических пособий, которые позволили бы им по предметам обучать детей детсадовского возраста правильно.

Кристина Каллас: Я не понимаю, как нет. Как можно говорить, что нет методических пособий, что нет курсов обучения, если все существует: и система языкового погружения, и методика языкового погружения. Методика того, как обучать ребенка с третьего года рождения на эстонском языке, существует у нас уже практически 20 лет. Есть все материалы, есть курсы, есть возможности по подготовке. Курсы по подготовке и изучению методики преподавания мы увеличили в три раза по сравнению с прошлым годом. У нас учителя ходят на эти курсы, они учатся, они подготавливаются к следующему учебному году.

Михаил Кылварт: Хорошо, сколько у нас подготовленных специалистов, которые готовы для первого класса, и не только для первого класса. Мы говорим и про четвертый класс, у нас переходит (на эстоноязычное образование) с 1 сентября и первый, и четвертый классы. Это означает наличие уже первых подготовленных предметников.

Кристина Каллас: Я надеюсь, что вы своих учителей направляете на курсы, где у нас есть места для их обучения сегодня. Я очень надеюсь, что город Таллинн это делает.

Михаил Кылварт: Более того, я вам хочу сказать, что город Таллинн, понимает что этих курсов катастрофически не хватает и что он должен эти курсы сам проводить.

Кристина Каллас: Опять неправильно.

Михаил Кылварт: Мы заложили в бюджет дополнительные средства, чтобы объединить методические курсы и курсы изучения языка, потому что реально доступа к этим курсам нет, и мы просто такое количество людей не успеем подготовить.

Кристина Каллас: Михаил, мне очень жаль, что вы в прямом эфире говорите о нехватке курсов.

Смотрите полное интервью по ссылке.

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