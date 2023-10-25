Таллинн намерен предложить поддержку предприятиям для снижения оказываемого строительными работами влияния

Пакет запланированных мер включает бесплатное использование городских сооружений для коммерческой деятельности и возможность использовать ставку налога на рекламу со льготой в 50%. Чтобы привлечь клиентов в центр города планируется провести информационную кампанию, которая продлится до конца января. Целью кампании является представление постепенно обновляемого городского пространства и помощь действующим в центре города предприятиям по привлечению клиентов, утраченных в связи с проведением строительных работ.

По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн в сотрудничестве с работающими в центре города предпринимателями рассмотрел возможность введения различных мер поддержки: „Целью обсуждения было найти способы привлечения людей в центр города для приобретения товаров и услуг, которые здесь предлагают“.

„Мы также хотели разработать варианты, как в будущем город мог бы поддерживать предпринимателей при проведении долговременных дорожно-строительных работ, - пояснил Кылварт. – В то время как информационная кампания – это единоразовая мера для смягчения нынешней ситуации, то на будущее мы хотим изменить условия для предоставления льготной ставки на налог на рекламу и уточнить порядок использования городского имущества в случае проведения долгосрочных строительных работ“.

Льготы

Согласно программе, Таллинн намерен предложить предприятиям, которые находятся в зоне проведения строительных работ, возможность воспользоваться снижением налога на рекламу на 50%. Также планируется изменить порядок передачи принадлежащих городу сооружений в пользование для торговой деятельности и минимальную ставку оплаты, что позволит передавать сооружения в бесплатное пользование на определенный период после завершения строительных работ и отмены ограничений в организации дорожного движения с целью компенсации сокращения оборота предприятий.