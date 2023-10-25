Таллинн намерен предложить поддержку предприятиям для снижения оказываемого строительными работами влияния
Таллиннская горуправа на сегодняшнем заседании одобрила программу вспомогательных мер, адресованных предприятиям, чтобы предложить поддержку для сокращения влияния, которое оказывает проведение продолжительных строительных работ.
Пакет запланированных мер включает бесплатное использование городских сооружений для коммерческой деятельности и возможность использовать ставку налога на рекламу со льготой в 50%. Чтобы привлечь клиентов в центр города планируется провести информационную кампанию, которая продлится до конца января. Целью кампании является представление постепенно обновляемого городского пространства и помощь действующим в центре города предприятиям по привлечению клиентов, утраченных в связи с проведением строительных работ.
По словам мэра Михаила Кылварта, Таллинн в сотрудничестве с работающими в центре города предпринимателями рассмотрел возможность введения различных мер поддержки: „Целью обсуждения было найти способы привлечения людей в центр города для приобретения товаров и услуг, которые здесь предлагают“.
„Мы также хотели разработать варианты, как в будущем город мог бы поддерживать предпринимателей при проведении долговременных дорожно-строительных работ, - пояснил Кылварт. – В то время как информационная кампания – это единоразовая мера для смягчения нынешней ситуации, то на будущее мы хотим изменить условия для предоставления льготной ставки на налог на рекламу и уточнить порядок использования городского имущества в случае проведения долгосрочных строительных работ“.
Льготы
Согласно программе, Таллинн намерен предложить предприятиям, которые находятся в зоне проведения строительных работ, возможность воспользоваться снижением налога на рекламу на 50%. Также планируется изменить порядок передачи принадлежащих городу сооружений в пользование для торговой деятельности и минимальную ставку оплаты, что позволит передавать сооружения в бесплатное пользование на определенный период после завершения строительных работ и отмены ограничений в организации дорожного движения с целью компенсации сокращения оборота предприятий.
Предпосылкой для подачи ходатайства о получении льготы на налог на рекламу является то, что улица во время проведения строительных работ частично или полностью закрыта на протяжении шести месяцев подряд или дольше, либо в общей сложности не менее шести месяцев в течение года. Согласно программе, льгота на налог может распространяться в период полного или частичного закрытия улиц, а также на два месяца после их открытия, чтобы прорекламировать услуги и товары, предлагаемые действующим в районе строительных работ предприятием.
Для единообразия и равного обращения с предпринимателями при передаче принадлежащих городу сооружений на льготных условиях для осуществления торговой деятельности необходимо уточнить принципы передачи городских сооружений в бесплатное пользование для предприятий, на деятельность которых оказывает влияние проведение строительных работ. С этой целью районным управам планируется передать руководство, чтобы обеспечить равное толкование при рассмотрении заявлений, полученных от предприятий, на деятельность которых влияют строительные работы.
Таллиннская горуправа готовит соответствующие руководства для районных управ. Постановление об изменении налога на рекламу должно пройти процедуру утверждения городским собранием.
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