Новости Эстонии
27.10.2023, 08:35

„Вы сами сюда переехали!“ Шум небольших самолетов нарушает покой жителей поселка под Таллинном

 (22)
Поселок Пеэтри за последние годы сильно разросся. Потребует ли изменившаяся среда новых правил для полетов на небольших самолетах?
Поселок Пеэтри за последние годы сильно разросся. Потребует ли изменившаяся среда новых правил для полетов на небольших самолетах?
ФОТО: Küllike Rooväli | Õhtuleht

Жители поселка Пеэтри, жалуются, что из-за ночного шума самолетов маленькие дети просыпаются по ночам, пишет Delfi Ärileht.

„Я живу в Пеэтри более 20 лет. С весны-лета этого года над жилым районом Пеэтри внезапно начали по несколько часов кружить небольшие самолеты“, - рассказала жительница поселка Лийза (имя редакции известно).

В поселке Пеэтри возникла противоречивая проблема. Хотя Пеэтри находится недалеко от аэропорта, и многие говорят, мол, „вы сами сюда переехали“, часть населения считает, что проблема авиационного шума в этом году значительно обострилась, и существенно ухудшает качество жизни в поселке. По словам обеспокоенных жителей, проблема не в регулярных рейсах, а в шуме от небольших самолетов, которые часто пролетают низко над поселком даже в полночь.

Оставить комментарий Читать комментарии (22)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии