„Вы сами сюда переехали!“ Шум небольших самолетов нарушает покой жителей поселка под Таллинном

„Я живу в Пеэтри более 20 лет. С весны-лета этого года над жилым районом Пеэтри внезапно начали по несколько часов кружить небольшие самолеты“, - рассказала жительница поселка Лийза (имя редакции известно).

В поселке Пеэтри возникла противоречивая проблема. Хотя Пеэтри находится недалеко от аэропорта, и многие говорят, мол, „вы сами сюда переехали“, часть населения считает, что проблема авиационного шума в этом году значительно обострилась, и существенно ухудшает качество жизни в поселке. По словам обеспокоенных жителей, проблема не в регулярных рейсах, а в шуме от небольших самолетов, которые часто пролетают низко над поселком даже в полночь.