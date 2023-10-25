Более сотни общественных деятелей Эстонии потребовали от правительства выступить в защиту гражданского населения Газы

„В секторе Газа уже сейчас имеет место гуманитарный кризис катастрофических масштабов“, - сказано в обращении. В нем отмечается, что к кризис в секторе Газа затронул два миллиона гражданских лиц, в том числе миллион детей, которые остались без питьевой воды, продуктов питания и электричества.

„Чем дольше израильская армия будет продолжать бомбардировки, тем более болезненные последствия ждут гражданское населения Газы. Критически важно, чтобы среди других стран на ситуацию отреагировала и Эстония, выступив в защиту международного порядка, основывающегося на правах человека“, - говорится в письме.

Среди подписавших письмо — ученый Таллиннского университета Биргит Роопуу. Она говорит, что целью обращения является прекращение бомбардировок Газы и живущих там людей. „Неизбирательные бомбардировки гражданского населения являются международно признанным военным преступлением, и их продолжение может привести нас к геноциду“, - заявила Поопуу.

Среди подписавших также поэт и хореограф Света Григорьева, которая говорит, что не хочет жить в мире, где убийство детей является нормальным.

„Являясь выходцем из маленькой страны, которая на протяжении большей части своего существования должна была терпеть иностранное господство и оккупацию, и также как следствие — жестокое насилие, считаю, что у каждого народа есть право на суверенитет и самоопределение“, - сказала Григорьева.

Один из инициаторов письма член Исламского совета Эстонии Кристи Окба отмечает, что репрессии против палестинцев — это насилие, которое в свою очередь порождает насилие. По ее словам, права палестинцев игнорируются, это делалось и раньше.

„Жаль, что на насилие обращают внимание избирательно, и часто только тогда, когда гибнут люди в Израиле, как будто погибшие палестинские дети и пролитая палестинская кровь стоят гораздо дешевле, чем кровь других людей“, - сказала Окба, добавив, что многие смерти можно было бы предотвратить, замечая многие вещи заранее.