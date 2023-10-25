Скоро запустят новые поезда Elron. Однако железной дороги, подходящей электричкам, до сих пор нет

Первые шесть поездов будут обслуживать линию Таллинн- Тарту , где самой большой проблемой является переполненность. Следующие поезда пойдут по маршруту Таллинн-Нарва, а последние — по пригородным линиям.

Так Eesti Raudtee сейчас работает над электрификацией Таллиннской и Тартуской линии. Для этого осталось чуть больше года. Но будут ли железные дороги готовы к приходу электропоездов?