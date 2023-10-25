Экономика
25.10.2023, 13:16

Скоро запустят новые поезда Elron. Однако железной дороги, подходящей электричкам, до сих пор нет

 
Поезда между Таллинном и Тарту часто бывают переполнены.
Поезда между Таллинном и Тарту часто бывают переполнены.
ФОТО: Tanel Meos | Delfi Meedia

Первые новые поезда Elron выйдут на линию в начале 2025 года. Eesti Raudtee обещает, что к этому времени железная дорога будет готова к запуску электропоездов, пишет Delfi Ärileht.

Первые шесть поездов будут обслуживать линию Таллинн-Тарту, где самой большой проблемой является переполненность. Следующие поезда пойдут по маршруту Таллинн-Нарва, а последние — по пригородным линиям.

Так Eesti Raudtee сейчас работает над электрификацией Таллиннской и Тартуской линии. Для этого осталось чуть больше года. Но будут ли железные дороги готовы к приходу электропоездов?

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