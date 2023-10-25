25.10.2023, 13:16
Скоро запустят новые поезда Elron. Однако железной дороги, подходящей электричкам, до сих пор нет
ФОТО: | Delfi Meedia
Первые новые поезда Elron выйдут на линию в начале 2025 года. Eesti Raudtee обещает, что к этому времени железная дорога будет готова к запуску электропоездов, пишет Delfi Ärileht.
Первые шесть поездов будут обслуживать линию Таллинн-Тарту, где самой большой проблемой является переполненность. Следующие поезда пойдут по маршруту Таллинн-Нарва, а последние — по пригородным линиям.