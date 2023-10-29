Доведет ли эстонский язык украинских медсестер до профессии? В здравоохранении каждая пара рук на вес золота

В Украине Светлана Литвиненко проработала медсестрой неврологического профиля 15 лет. После начала войны в Украине вместе с сыном бежала в Эстонию. В нашей стране она живет с марта прошлого года, работает в отделении кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

Работать самостоятельно медсестрой она пока не может, так подготовка украинских медсестер не соответствует стандартам квалификации медсестер, которые получили образование в Эстонии. Осенью прошлого года в Таллиннской высшей школе здравоохранения приступили к учебе украинские медсестры, которые освоили профессию на родине и решили продолжить обучение и получить соответствующее директивам ЕС образование, чтобы иметь возможность работать медсестрами и в Эстонии.