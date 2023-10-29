Новости Эстонии
29.10.2023, 19:16

Доведет ли эстонский язык украинских медсестер до профессии? В здравоохранении каждая пара рук на вес золота

 
Светлана Литвиненко пока не может работать медсестрой в Северо-Эстонской региональной больнице, так как уровень подготовки медсестер в Украине не соответствует квалификации эстонских медсестер.
Светлана Литвиненко пока не может работать медсестрой в Северо-Эстонской региональной больнице, так как уровень подготовки медсестер в Украине не соответствует квалификации эстонских медсестер.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Из-за того, что работающим в эстонских больницах медсестрам приходится быть наставниками коллег, которые приехали из Украины, на них ложится дополнительная нагрузка, пишет издание Eesti Päevaleht.

В Украине Светлана Литвиненко проработала медсестрой неврологического профиля 15 лет. После начала войны в Украине вместе с сыном бежала в Эстонию. В нашей стране она живет с марта прошлого года, работает в отделении кардиологии Северо-Эстонской региональной больницы (PERH).

Работать самостоятельно медсестрой она пока не может, так подготовка украинских медсестер не соответствует стандартам квалификации медсестер, которые получили образование в Эстонии. Осенью прошлого года в Таллиннской высшей школе здравоохранения приступили к учебе украинские медсестры, которые освоили профессию на родине и решили продолжить обучение и получить соответствующее директивам ЕС образование, чтобы иметь возможность работать медсестрами и в Эстонии.

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