Рейтинг популярности: Isamaa наступает на пятки Партии реформ, поддержка которой упала до самого низкого за последние годы уровня

Лидирующую позицию занимает партия EKRE, поддержка которой за неделю существенно не изменилась. Поддержка занимающей второе место Партии реформ за неделю снизилась на 1,2 процентных пункта, за последние пять недель партия премьер-министра потеряла 5,3 процентных пункта своей поддержки. Столь низкой поддержка Партии реформ не была с начала 2019 года, с того времени, когда фирма Norstat стала проводить опросы партийных предпочтений.

Рейтинг Isamaa, занимающей третье место, вырос за неделю на 1,4 процентных пункта, за девять недель роста партия увеличила свою поддержку в целом на 9,5 процентных пункта. Рейтинг Isamaa находится на самом высоком уровне с начала 2019 года.

Коалиционные партии поддерживают 37,3%, оппозиционные — 57,1% респондентов.

Последние данные отражают период с 18 сентября по 13 октября, всего в опросе приняли участие 4002 гражданина Эстонии.

Представленные результаты базируются на совокупных результатах опросов, проведенных НКО „Институт общественных исследований“ совместно с фирмой Norstat Eesti в последние четыре недели. В выборку вошли не менее 4000 человек, из которых исключены избиратели, не имеющие политических предпочтений. Максимальная погрешность зависит от размера пропорций самой большой группы. В данном опросе самую большую группу составили респонденты, поддерживающие EKRE (23,3%), в этом случае относительная погрешность составляет +/-1,59%.

При определении рейтингов других партий погрешность меньше, например, в отношении Eesti 200 +/-0,92%.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.