Выехавший на встречную полосу автомобиль столкнулся с другим автомобилем

Единственная серьезная авария случилась в Тартуском уезде: в 14.04 в волости Тарту в деревне Волди на 16-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете легковой автомобиль Chrysler Voyager, за рулем которого находилась 36-леняя женщина, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Auris, которым управлял 50-летний мужчина.

Водителей обоих транспортных средств доставили в больницу для проверки состояния здрровья.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средства не поступало.

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