Выехавший на встречную полосу автомобиль столкнулся с другим автомобилем(4)
Вчера, 24 октября, произошло только одно серьезное дорожно-транспортное происшествие. От управления транспортными средствами устранили 11 водителей с признаками употребления алкоголя или наркотиков.
Единственная серьезная авария случилась в Тартуском уезде: в 14.04 в волости Тарту в деревне Волди на 16-м километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете легковой автомобиль Chrysler Voyager, за рулем которого находилась 36-леняя женщина, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с легковым автомобилем Toyota Auris, которым управлял 50-летний мужчина.
Водителей обоих транспортных средств доставили в больницу для проверки состояния здрровья.
Сообщений об угнанных и найденных транспортных средства не поступало.
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