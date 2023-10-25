Хуссар: Россия должна компенсировать нанесенный Украине ущерб

В своем выступлении Хуссар заверил, что Эстония продолжит оказывать Украине сильную военную, экономическую и политическую поддержку до тех пор, пока страна не победит в развязанной Россией войне, не восстановит свою территориальную целостность и не станет членом Европейского союза и НАТО. „Для достижения этой цели Украина нуждается в том, чтобы обещанное снаряжение было быстро доставлено на поле боя. Помимо оружия и боеприпасов, Эстония совместно с Люксембургом помогает развивать инфраструктуру информационных и коммуникационных технологий Вооруженных сил Украины“, – сказал он.

Хуссар призвал государства поддержать формулу мира президента Украины, которая, по его словам, должна стать основной для дальнейших усилий. Хуссар подчеркнул, что стабильный мир невозможен в случае победы агрессора.

По словам спикера Рийгикогу, приоритетом должно стать создание специального международного трибунала, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в преступлении российской агрессии. „Россию необходимо привлечь к ответственности за все совершенные в Украине преступления, в том числе за преступление агрессии. Никому нельзя позволить спрятаться за свой иммунитет“, – сказал он.

Кроме того, Хуссар подчеркнул, что Россия должна компенсировать вред, причиненный ее деятельностью Украине. По его словам, в производстве Рийгикогу находится проект законодательного акта, предусматривающий внутригосударственные правила использования замороженных в Эстонии активов находящихся под санкциями лиц для возмещения нанесенного Украине военного ущерба. „Возможности использования замороженных активов следует искать как на уровне Европейского союза, так и в каждом государстве в отдельности“, – сказал он, отметив важность ужесточения введенных в отношении России санкций и ограничения деятельности страны на международной арене.