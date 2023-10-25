Связанные с Нурсипалу местные самоуправления на днях получат 10 миллионов евро, это дополнительное пособие

„Мы пообещали, что в дополнение к ежегодной компенсации за беспокойство непосредственно связанным с полигоном Нурсипалу местным самоуправлениям мы окажем поддержку, выделив единовременно 10 миллионов евро в поддержку местных общин. Поскольку Правительство Республики одобрило расширение полигона Нурсипалу, теперь можно претворить в жизнь обещание в 10 миллионов“, — сказал министр обороны Ханно Певкур и уточнил, что государство, по сути, не устанавливает для местных самоуправлений ограничений на использование средств. „Местная община должна сама решить, в чем состоит наибольшая потребность, и самостоятельно принять соответствующие решения“, — отметил Певкур.

Четыре, связанных с расширением полигона Нурсипалу местных самоуправления, получат для улучшения качества жизни населения единовременную инвестиционную поддержку на общую сумму 10 миллионов евро. Три миллиона евро из субсидии пойдут волости Выру, два миллиона волости Антсла, два миллиона волости Рыуге и три миллиона евро городу Выру. Период использования субсидии — 2023–2024 год, но при необходимости получатель субсидии может ходатайствовать о продлении срока использования.

В дополнение к единовременной плате за создание правительство в четверг утвердило компенсационные меры для местных самоуправлений, чтобы смягчить сопутствующее использованию полигона существенное беспокойство. Эта ежегодная мера увеличится на один миллион евро до 1,35 миллиона евро, а круг получающих ее местных самоуправлений также расширится с девяти до 16.

Единовременные инвестиционные субсидии будут выплачены не позднее 27 октября 2023 года.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .