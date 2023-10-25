Специальная комиссия обсуждает на открытом заседании деятельность авиакомпании Nordica(4)
Сегодня проходит открытое заседание специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета, на котором планируется обсудить отчет Государственного контроля „Обзор деятельности государственной авиакомпании Nordica“.
По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, в ходе проведения аудита Государственный контроль не нашел доказательств в подтверждение стратегической необходимости владения компаниями AS Nordic Aviation Group (торговая марка Nordica) и OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) в их нынешнем виде и в подтверждение наличия реального общественного интереса. „Кроме того, материалы аудита указывают на то, что государство не проявило себя как достаточно умелый и заинтересованный владелец в такой сложной коммерческой сфере как авиация“, – добавил он. Поэтому после того, как прояснятся результаты специального контроля авиакомпании Nordica, и в случае стабилизации ее экономической деятельности Государственный контроль рекомендует взять курс на отчуждение обеих компаний.
На заседание специальной комиссии приглашены вице-канцлер Министерства климата Сандер Салму, председатель совета Nordic Aviation Group AS Дэвид Джеймс О’Брок-Кальювеэ, член правления Nordic Aviation Group AS Этери Харринг и генеральный контролер Государственного контроля Мярт Лойте.
Трансляцию можно посмотреть в интернете.
Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
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