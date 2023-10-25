Специальная комиссия обсуждает на открытом заседании деятельность авиакомпании Nordica

По словам председателя комиссии Урмаса Рейнсалу, в ходе проведения аудита Государственный контроль не нашел доказательств в подтверждение стратегической необходимости владения компаниями AS Nordic Aviation Group (торговая марка Nordica) и OÜ Transpordi Varahaldus (TVH) в их нынешнем виде и в подтверждение наличия реального общественного интереса. „Кроме того, материалы аудита указывают на то, что государство не проявило себя как достаточно умелый и заинтересованный владелец в такой сложной коммерческой сфере как авиация“, – добавил он. Поэтому после того, как прояснятся результаты специального контроля авиакомпании Nordica, и в случае стабилизации ее экономической деятельности Государственный контроль рекомендует взять курс на отчуждение обеих компаний.