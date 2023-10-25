Пярну присоединился к Конкурсу инноваций по примеру Таллинна и Кохтла-Ярве

Цель конкурса инноваций – поддержать предприятия, которые сделают городское пространство Пярну более современным, дружелюбным и устойчивым – либо путем создания совершенно новых решений, либо путем дальнейшего развития существующих продуктов и услуг. Помимо финансовой поддержки, город вносит свой вклад в решения, предоставляя контакты, инфраструктуру и тестовую среду. Авторы решений, представленные на конкурс инноваций, приглашаются со всей Эстонии, а максимальная сумма гранта для одного проекта составляет до 20 000 евро.

„Инновационный фонд помогает реализовывать идеи талантливых и предприимчивых людей в разработке решений „умного города“ в городе Пярну. Важно, чтобы инновационные решения были явно заметны горожанам, поскольку они призваны улучшить их благополучие“, — сказала Ирина Тальвисте, вице-мэр Пярну в сфере экономики и развития.

Под руководством Технополя конкурс инноваций уже успешно проводится в Таллинне и Кохтла-Ярве. Городской среды достигли, к примеру, умные пешеходные переходы от Bercman Technologies, полностью автоматические спортивные площадки MyGames, умные шкафы для раздачи еды FudLoop, уличные фонари, работающие на ветряной и солнечной энергии, от Solintel, солнечные панели Go Vertic и т. д.