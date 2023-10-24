Еще одна жертва огня: в Тартумаа в пожаре погибла женщина

По словам соседа, сообщившего о пожаре, загорелся деревянный дом, крыша уже обвалилась, и в доме мог находиться человек. Добровольные спасатели Вынну, прибывшие первыми, сразу же приступили к работам по тушению, однако из-за сильного пожара войти в дом им не удалось.

В 20:29 спасатели обнаружили в здании мертвую пожилую женщину. Окончательным тушением пожара продолжают заниматься спасатели Вынну, Аннелинна и Пылва. И дом, и построенная при нем сауна сгорели в огне. Спасателям удалось предотвратить распространение пожара на другие близлежащие здания.

Дальнейшее расследование позволит выяснить точные обстоятельства происшествия и причину пожара.

Во время последней домашней консультации, проведенной спасателями, в доме находился работающий дымовой датчик. Из-за обширных повреждений неизвестно, находился ли датчик в рабочем состоянии до сегодняшнего события и предупредил ли хозяйку об опасности.

Спасательный департамент напоминает: для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждом доме был работающий дымовой датчик. Важно понимать, что пожар очень быстро может стать опасным для жизни. Только рабочий и правильно установленный датчик дыма может спасти жизнь.

В этом году в пожарах в Эстонии погибло уже 30 человек.

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