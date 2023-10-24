Подводный кабель Elisa восстановлен. На сервис сбой не повлиял
Elisa сообщила, что их подводный кабель во вторник был восстановлен. Обрыв подводного кабеля не повлиял на качество обслуживания клиентов Elisa.
По словам исполнительного директора Elisa Андруса Хийэпуу, Elisa постаралась как можно скорее устранить поломку кабеля, однако погодные условия затруднили восстановительные работы. „При штормовом море кабель невозможно отремонтировать, и на этой неделе появилась возможность провести ремонтные работы“, - сказал он.
Это повреждение не повлияло на качество услуг Elisa. Хийэпуу подчеркнул, что ответственность компании заключается в обеспечении предоставления услуг своим клиентам. „Поломки случаются редко, и мы к ним подготовились. Чтобы снизить влияние сбоев и обеспечить работоспособность сервисов, мы заранее установили резервные соединения — у нас есть несколько дублирующих подключений. Таким образом, у Elisa есть возможность обеспечить соединение через несколько разных кабелей связи“.
Подводный кабель между Финляндией и Эстонией был поврежден 8 октября этого года.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.