В автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили датчик слежения. Чьих рук дело?(4)
В одном из автомобилей, принадлежащих канцелярии президента Польши Анджея Дуды, нашли датчик слежения, сообщает телеканал TVN24 со ссылкой на сотрудника Службы государственной охраны, пишет Meduza.
По его словам, датчик обнаружили во время плановой проверки автомобилей на наличие взрывчатых веществ. „Оказалось, что этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев, он не раз включался в состав президентского кортежа, в том числе во время его поездок в Украину“, — сказал собеседник канала.
Кто и когда установил в лимузине датчик, пока не установлено. Расследованием занимается Агентство внутренней безопасности. TVN24 уточняет, что сам президент не пользовался этим автомобилем.
Представители канцелярии президента, Службы государственной охраны и Агентства внутренней безопасности не ответили на вопросы TVN24.
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