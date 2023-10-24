В автомобиле канцелярии президента Польши обнаружили датчик слежения. Чьих рук дело?

По его словам, датчик обнаружили во время плановой проверки автомобилей на наличие взрывчатых веществ. „Оказалось, что этот автомобиль мог ездить с датчиком несколько месяцев, он не раз включался в состав президентского кортежа, в том числе во время его поездок в Украину“, — сказал собеседник канала.

Кто и когда установил в лимузине датчик, пока не установлено. Расследованием занимается Агентство внутренней безопасности. TVN24 уточняет, что сам президент не пользовался этим автомобилем.

Представители канцелярии президента, Службы государственной охраны и Агентства внутренней безопасности не ответили на вопросы TVN24.

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