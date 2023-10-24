ФОТО | Определение виновника не за горами? Каллас: Одна из версий – один и тот же якорь повредил и кабель связи, и газовую трубу

В минувшую пятницу Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила о том, что в море был обнаружен тяжелый предмет. Это оказался якорь, который, вероятно, повредил газопровод между Эстонией и Финляндией.

Фотографии поврежденного газопровода показывают, что объект был перемещен по морскому дну с запада. На фотографиях, сделанных финской пограничной службой, видно, что бетонная оболочка газопровода разрушена.

Помимо финской, в это же время состоялась пресс-конференция прокуратуры Эстонии, в которой приняла участие премьер-министр Кая Каллас.

Премьер-министр Каллас заявил на пресс-конференции, что Эстония в основном работает над расследованием повреждения эстонско-финского кабеля связи. После того как на прошлой неделе стало известно, что над кабелем и газопроводом прошло китайское грузовое судно под флагом Гонконга, Эстония связалась с Китаем и, по словам премьер-министра, рассчитывает на его сотрудничество в расследовании.

„Нанесение ущерба морской инфраструктуре карается как уголовное преступление. Если окажется, что ущерб был нанесен китайским судном, мы надеемся на сотрудничество в расследовании“, - высказалась Кая Каллас.



По словам премьер-министра, неважно, был ли ущерб причинен намеренно или нет. В любом случае он должен быть компенсирован.

В минувшую пятницу финская полиция сообщила, что передвижения китайского грузового судна под флагом Гонконга совпали со временем и местом повреждения газопровода. На морском дне также был обнаружен предмет, который мог стать причиной повреждения газопровода. Полиция выясняет, связан ли найденный в море предмет с повреждением газопровода.

По словам руководителя расследования Ристо Лоха, повреждение газовой трубы было вызвано внешней механической силой, и, исходя из имеющейся информации, взрыв не подозревается. „В настоящее время мы пытаемся выяснить, что это за предмет и связан ли он с повреждением трубы“, - сказал он в пятницу вечером, добавив, что цель состоит в том, чтобы поднять предмет из моря для исследования.