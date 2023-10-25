Экономика
25.10.2023, 11:15

Эстонский стартап оцифровывает сектор авторемонта и расширяет свое присутствие во Франции, Нигерии и Узбекистане

 
Рандо Пярна (слева) и Мадис Хольцберг. С созданным Trumpauto искусственный интеллект, также появится в авторемонтных мастерских по всему миру.
Рандо Пярна (слева) и Мадис Хольцберг. С созданным Trumpauto искусственный интеллект, также появится в авторемонтных мастерских по всему миру.
ФОТО: Georg Veskioja

Рандо Пярна и Мадис Хольцберг, создавшие программное решение для автомастерских, еще несколько лет назад понятия не имели, что реализация их идеи станет ежедневным инструментом в сотне ремонтных мастерских Эстонии. Trumpauto в настоящее время находится на пути к сбору средств для продолжения расширения в Латвии, Литве, Франции, Узбекистане и Нигерии. В недавнем обзоре EUStartup.news Trumpauto был включен в список самых многообещающих новых стартапов в Эстонии. Их услугами пользуется успешный эстонский гонщик Эгон Каур.

Рандо, который более десяти лет работал с начинающими технологическими компаниями, и Мадис, который всю свою жизнь занимался автомобилями и ралли-кроссом, стали деловыми партнерами случайно.

„Моя основная работа заключалась в разработке программного обеспечения для обслуживания автомобилей. Это было ужасно сложно и потребовало столько усилий!“, — вспоминает Мадис. „У меня было очень сильное ощущение: должно стать легче!“

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии