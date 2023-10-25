25.10.2023, 11:15
Эстонский стартап оцифровывает сектор авторемонта и расширяет свое присутствие во Франции, Нигерии и Узбекистане
ФОТО: Georg Veskioja
Рандо Пярна и Мадис Хольцберг, создавшие программное решение для автомастерских, еще несколько лет назад понятия не имели, что реализация их идеи станет ежедневным инструментом в сотне ремонтных мастерских Эстонии. Trumpauto в настоящее время находится на пути к сбору средств для продолжения расширения в Латвии, Литве, Франции, Узбекистане и Нигерии. В недавнем обзоре EUStartup.news Trumpauto был включен в список самых многообещающих новых стартапов в Эстонии. Их услугами пользуется успешный эстонский гонщик Эгон Каур.