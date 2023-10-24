В Таллинне до конца года оказывают бесплатную юридическую помощь на русском: смотрите, где и когда

В этом году заключительные консультации состоятся в четверг, 26 октября, с 9 до 17 часов в Кесклиннаском социальном центре и во вторник, 14 ноября, с 9 до 17 часов в районной управе Пирита .

В рамках дня бесплатной юридической помощи можно получить консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, а также ответы на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ. Кроме того, можно получить информацию о том, как при поддержке государства получить юридическую помощь на льготных условиях, а также о возможности дальнейших консультаций. Предварительная регистрация не обязательна, но для того, чтобы консультации проходили более организованно, можно предварительно записаться по номеру телефона 688 0400. Консультации можно получить на эстонском, русском и английском языках.