В Таллинне до конца года оказывают бесплатную юридическую помощь на русском: смотрите, где и когда
Таллинн начиная с марта предлагает горожанам бесплатную юридическую помощь в рамках специальных дней консультирования, которые проходят по графику во всех районах города.
В этом году заключительные консультации состоятся в четверг, 26 октября, с 9 до 17 часов в Кесклиннаском социальном центре и во вторник, 14 ноября, с 9 до 17 часов в районной управе Пирита.
В рамках дня бесплатной юридической помощи можно получить консультации в области долгового, семейного, имущественного, наследственного и трудового права, а также ответы на вопросы, связанные с исполнительным и банкротным производством, а также с деятельностью квартирных товариществ. Кроме того, можно получить информацию о том, как при поддержке государства получить юридическую помощь на льготных условиях, а также о возможности дальнейших консультаций. Предварительная регистрация не обязательна, но для того, чтобы консультации проходили более организованно, можно предварительно записаться по номеру телефона 688 0400. Консультации можно получить на эстонском, русском и английском языках.
Кесклиннаский социальный центр расположен по адресу ул. Лийвалайа, 32, а Пиритаская районная управа по адресу Клоостриметса теэ, 6.
Бесплатные консультации проводит партнер города – юридическое бюро HUGO.legal.
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